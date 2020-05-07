​رئيس انتقالي حضرموت يعزي الباشا في وفاة والدته ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية م/حضرموت

أجرى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اتصالا هاتفيا اليوم ( الخميس) بمدير الإدارة الإعلامية للقيادة المحلية بالمجلس بالمحافظة الاستاذ صالح محمد الباشا.

وعبر “بن الشيخ ابوبكر” في بداية الاتصال عن عزائه ومواساته للاستاذ صالح واخوانة وكافة اهله في وفاة والدته التي انتقلت إلى جوار ربها، مساء يوم أمس بالعاصمة عدن رحمها الله، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب الباشا من جهته عن شكره وتقديره لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت على مشاعره الأخوية النبيلة