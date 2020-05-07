نخبة حضرموت

​رئيس انتقالي حضرموت يعزي الباشا في وفاة والدته ⋆

7 مايو، 2020
0

المكلا (نخبة حضرموت) إعلام القيادة المحلية م/حضرموت

أجرى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، اتصالا هاتفيا اليوم ( الخميس) بمدير الإدارة الإعلامية للقيادة المحلية بالمجلس بالمحافظة الاستاذ صالح محمد الباشا.

وعبر “بن الشيخ ابوبكر” في بداية الاتصال عن عزائه ومواساته للاستاذ صالح واخوانة وكافة اهله في وفاة والدته التي انتقلت إلى جوار ربها، مساء يوم أمس بالعاصمة عدن رحمها الله، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما أعرب الباشا من جهته عن شكره وتقديره لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت على مشاعره الأخوية النبيلة

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الباشا انتقالي حضرموت رئيس في والدته وفاة يعزي

إقرا أيضا

Photo of محافظ حضرموت يوجه وكيل الوادي بالإلتزام بقرارات السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ الحظر بحسب توجيهات السلطة المحلية ⋆

محافظ حضرموت يوجه وكيل الوادي بالإلتزام بقرارات السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ الحظر بحسب توجيهات السلطة المحلية ⋆

7 مايو، 2020
Photo of إقرار بدء حظر التجوال بوادي حضرموت من العاشرة من مساء الغد الجمعة ⋆

إقرار بدء حظر التجوال بوادي حضرموت من العاشرة من مساء الغد الجمعة ⋆

7 مايو، 2020
Photo of عاجل : مكتب الاوقاف بساحل حضرموت يوجه بإغلاق المساجد حتى اشعار آخر ⋆

عاجل : مكتب الاوقاف بساحل حضرموت يوجه بإغلاق المساجد حتى اشعار آخر ⋆

7 مايو، 2020
Photo of النشره اليوميه لاسعار الخضار والفواكه يوم الخميس  الموافق  ٧-٥-٢٠٢٠م في السوق المركزي للخضار والفواكة بالجملة سيئون  للمنتجات ذات الجودة الجيدة ⋆

النشره اليوميه لاسعار الخضار والفواكه يوم الخميس  الموافق  ٧-٥-٢٠٢٠م في السوق المركزي للخضار والفواكة بالجملة سيئون  للمنتجات ذات الجودة الجيدة ⋆

7 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق