​عرض عسكري وحفل خطابي بمناسبة تدشين عام الانضباط 2020م ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) إعلام قيادة المنطقة العسكرية الثانية

برعاية كريمة من سيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حفظه الله، وبحضور رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان و رئيس عمليات المنطقة العميد فيصل بادبيس، أقامت قيادة المنطقة العسكرية الثانية العرض العسكري و الحفل الخطابي بمناسبة تدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام الجديد2020م عام الانضباط كما أطلق تسميته سيادة المحافظ القائد البحسني.

استهل الحفل الخطابي بآيٍ من القرآن الكريم وتلاه كلمة لرئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العميد ركن صالح المعاري استهلها بالترحيب بالحاضرين ومن ثم أوضح أهمية هذا التدشين وما سينعكس إيجابا ً على كافة منتسبي المنطقة من حيث عقد النوايا و شد الهمم نحو تنفيذ مخرجات عام الانضباط 2020م بكل تفان، كما أشاد سيادته بالدور البارز للقيادة ممثلة بسيادة المحافظ القائد اللواء ركن فرج سالمين البحسني في دعم شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية وتذليل كافة الصعاب والوصول بها إلى هذا المستوى وإحداث نقلة نوعية ستسهم في تحقيق الكثير من النجاحات في عام الانضباط2020م.

كما ألقى سيادة العميد ركن عويضان سالم عويضان رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية كلمة نقل في مستهلها تحيات سيادة المحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني إلى قيادة وضباط وصف ضباط وجنود النخبة الحضرمية وكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بمناسبة تدشين العام الجديد عام الانضباط 2020م متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح، واسترسل سيادته بتقديم النصائح والإرشادات الهادفة لتحقيق أهداف خطة العام التدريبي الجديد، ولإبرازه كعام رفع مستوى الضبط والربط العسكري وكذا الكفاءة القتالية و الإحترافية العسكرية بشتى مجالاتها، واختتم كلمته بتقديم رسالة شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي لما يوليه من إهتمام لحضرموت عامة والمنطقة العسكرية الثانية، وكذا رسالة عرفان للأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لما قدموه ويقدموه من دعم لوجستي لامحدود منذ الوهلة الأولى لتأسيس قوة النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، مروراً بكافة مراحل التدريب والتطوير العام للمنظومة العسكرية بالمنطقة والمشاركة الفاعلة في تحقيق كل الانتصارات والإنجازات العظيمة.

كما كان للشعر حضور في الحفل حيث ألقيت قصيدة شعرية حماسية لأحد منتسبي شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة ألهبت حماس الحضور ونالت استحسانهم.

اختتم الحفل بعرض عسكري مهيب نفذته وحدات رمزية من المنطقة العسكرية الثانية على نغم و إيقاع الفرقة النحاسية بالمنطقة نال إستحسان الجميع، و عكسوا من خلاله مدى الروح الوطنية والمعنوية العالية لديهم لإستقبال عام الانضباط وتحقيق كافة أهدافه المرسومة من قبل القيادة ممثلة بسيادة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني حفظه الله ورعاه.

حضر الحفل قيادة وضباط وصف ضباط وجنود النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية.