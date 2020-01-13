​عسكريون من ردفان يحتجون على استمرار توقف مرتباتهم

ردفان «الأيام» رائد الغزالي:

نفذ عسكريون من أبناء ردفان، ينتسبون للواء الثاني مشاة بحري، أمس، وقفة احتجاجية تنديداً بتوقف مرتباتهم.

وطالب العسكريون الذين يتبعون اللواء الثاني مشاة بحري، الذي يتولى قيادته علي أبوبكر السليماني، بالمنطقة الثالثة في شبوة بصرف مرتباتهم، التي لم يتسلموها منذ سنة وثلاثة أشهر.

وأشار إلى أنهم في صدد القيام بتنفيذ خياراتهم التصعيدية، إذا لم تتم إعادة مرتباتهم، لتحسين ظروفهم وسداد ديونهم التي اقترضوها نتيجة استمرار توقف المرتبات.