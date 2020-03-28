​في يومه الخامس لرفع الوعي بمخاطر فيروس كرونا…التوجيه المعنوي بخفر السواحل يستهدف عدد من المرافق الحكومية وأماكن تجمّع المواطنين لتوعيتهم بمخاطر وباء كرونا ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) خاص

استهدف التوجيه المعنوي بقوات خفر السواحل، صباح اليوم السبت، خلال حملته التوعوية والتثقيفية والإرشادية لمجابهة وباء كرونا المستجد، عدداً من المرافق الحكومية وأماكن تجمع المواطنين.

وتأتي الحملة التوعوية والتثقيفية والإرشادية تنفيذاً لتوجيهات قائد قوات خفر السواحل المقدم سالم النموري، لتفعيل وإشراك التوجيه المعنوي في رفع وعي الأفراد والعاملين في مراكز الإنزال السمكي بالالتزام بكافة الإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا للطوارئ ومكافحة الأوبئة في حضرموت، وكذا رفع وعي العاملين بالقطاع الحكومي وكافة المواطنين.

وشهدت الحملة في يومها الخامس نشر ملصقات توعوية في إدارة الأمن بساحل حضرموت وسجن المنورة ومكتب وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للاتصالات وإدارة البحث والمجمع القضائي بحضرموت وإدارة الكهرباء، وأماكن متفرقة لمواقع تجمعات المواطنين بمدينة المكلا.

وأشار ركن التوجيه المعنوي بخفر السواحل ملازم ثاني منير اليزيدي أن الحملة في يومها الخامس استهدفت المرافق الحكومية لرفع وعي الموظفين والمتعاقدين العاملين بالقطاع الحكومي وكافة المواطنين بأعراض فيروس كرونا والإرشادات الوقائية منه، والإجراءات الإحترازية التي اتخذتها قوات خفر السواحل ضد هذا الوباء الخطير.