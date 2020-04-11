نخبة حضرموت

​لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت تقف امام مستجدات الوضع الوبائي وتعزيز الإجراءات الاحترازية ⋆

12 أبريل، 2020
0

سيئون (نخبة حضرموت) سبأ نت

وقفت لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة عصام بن حبريش امام مستجدات كورونا بعد اكتشاف او حالة مؤكدة بالفيروس بمدينة الشحر .

وشدد بن حبريش على تدارس جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية بصورة عقلانية و قراءة انعكاسات وتقييم المواقف بكل مرحلة .

واستعرضت اللجنة الوضع الصحي العام بمديريات الساحل وعملية فحص وفرز الواصلين الى وادي حضرموت كأجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ان تم رفع عدد فرق الاستجابة السريعة من 4 الى 16 فرد في كل مديرية والتي ستقوم بالنزول الميداني للتعامل مع حالات الاشتباه.

ودعت اللجنة القادمين من ساحل حضرموت الى الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع غرفة العمليات في حال ظهور اعراض للاصابة حتى تتمكن الجهات المختصة من محاصرة الوباء في نطاق جغرافي محدد .

واكدت على اهمية التعامل المهني الصحي بشكل متوازن مع حالات الاشتباه بما لا يحدث تساهل، والعمل على تعريف افراد المجتمع بكيفية الحجر المنزلي وتكثيف التوعية المجتمعية ببث رسائل عبر كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن اماكن التجمعات و تجاوز عدد من العادات الروتينية اليومية خلال الفترة الحالية حفاظا على سلامتهم الى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي و اللحمة المجتمعية بعيدا عن الخلافات السياسية والدينية والاجتماعية .

ودعت اللجنة رجال الاعمال والمؤسسات والشركات الى دعم جهود السلطة في توفير الاجهزة والمعدات والمستلزمات الضرورية التي تساعد الكوادر الطبية في القيام بمهامها بالشكل المطلوب .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإجراءات الاحترازية الطوارئ الوبائي الوضع امام بوادي تقف حضرموت لجنة مستجدات وتعزيز وصحراء

إقرا أيضا

Photo of عاجل : منصة وعي : الحالة الثانية المشتبهة التي ظهرت في المكلا تم فحصها وتبين انها ليست مصابة بفيروس كورونا ⋆

عاجل : منصة وعي : الحالة الثانية المشتبهة التي ظهرت في المكلا تم فحصها وتبين انها ليست مصابة بفيروس كورونا ⋆

11 أبريل، 2020
Photo of المكلا…الدفاع المدني يسيطر على حريق شبّ في منزل “ببالحرشيات ⋆

المكلا…الدفاع المدني يسيطر على حريق شبّ في منزل “ببالحرشيات ⋆

11 أبريل، 2020
Photo of بعد إعلان حالة إصابة بفيروس كورونا في مديرية الشحر …لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تقدم مساعدات إسعافية للمناطق المحظورة والمستشفيات بمدينة المكلا ⋆

بعد إعلان حالة إصابة بفيروس كورونا في مديرية الشحر …لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء فيروس كورونا تقدم مساعدات إسعافية للمناطق المحظورة والمستشفيات بمدينة المكلا ⋆

11 أبريل، 2020
Photo of الجريري : حالة المصاب بكورونا مستقرة ويحظى بالعناية اللازمة   ⋆

الجريري : حالة المصاب بكورونا مستقرة ويحظى بالعناية اللازمة   ⋆

11 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق