نخبة حضرموت

​لمجابهة كورونا..قيادات الانتقالي الجنوبي بوادي حضرموت تلتقي الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع ⋆

30 مارس، 2020
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خاص/سيئون (نخبة حضرموت) عبدالكريم مقرم

التقى مدير مكتب الجامع بالوادي الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع القاضي أكرم نصيب العامري  بمكتبه صباح الامس الأحد الموافق 29 مارس 2020م ، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت “لشؤون الوادي” الشيخ صالح العمودي .

وكرس اللقاء الذي تم بحضور أعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي طارق بن بشر النهدي ومحمد بن سميط، وأعضاء القيادة المحلية بالمحافظة ربيع غصان ومحمد محسن الكثيري، ونائب رئيس انتقالي مديرية سيئون أحمد الحامد لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وتحدث نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت لشؤون الوادي “العمودي” عن دور الانتقالي وأعضاء المجلس في دعم مسيرة الجامع ، وأكد بأن الحراك الجنوبي أسس أولى لبنات الجامع ولايزال في تعاون مستمر مع الجميع لتخفيف معاناة المواطنين بمحافظة حضرموت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن .

وأكد على ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع في مجابهة جائحة كورونا ، مشيرا بأن المجلس الانتقالي مستعد للشراكة ، ومطالبا المواطنين بالبقاء في البيوت قدر المستطاع وأتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع الإصابة بالمرض وتحد من انتشاره .

ومن جانبه، دعا عضو الجمعية الوطنية طارق النهدي إلى وحدة الصف ضد جائحة فيروس كوفيد 19 “كورونا” والاهتمام بسبل الوقاية منه بحزم دون رحمة حفاظا على حياة الامة .

وأشار عضو الجمعية الوطنية بن سميط بأن الخطر كبير وأن أي إصابة ستحصل كارثة للجميع قد يصعب على اثرها إيقاف تفشي فيروس كورونا بعد ذلك .

وعلق عضو القيادة المحلية محمد محسن أن قيادات المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت اتت للاستماع إلى استعدادات مؤتمر حضرموت الجامع لمجابهة كورونا ، مشيرا على ضرورة تضافر الجهود من قبل الجميع لمجابهة هذا الوباء .

واردف نائب رئيس انتقالي مديرية سيئون الاستاذ أحمد الحامد على ضرورة ترسيخ الوعي لدى المواطنين وتضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المادية من قبل الجميع لمكافحة هذا الوباء .

بدوره رحب القاضي أكرم نصيب العامري مدير مكتب الجامع بالوادي الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع بزيارة قيادات المجلس الانتقالي بوادي حضرموت ، وعبر عن سعادته بها.

وأكد القاضي أكرم على عمق علاقة مؤتمر حضرموت الجامع مع المجلس الانتقالي ، وطالب بوحدة الصف والطاقات البشرية والمادية لمجابهة كورونا 

وتطرق إلى أن الإجراءات التي اتخذت لمجابهة كورونا في المحافظة لا ترتقي الى مستوى الاستعدادات المطلوبة .

وجاءت هذه الزيارة ضمن التعاون بين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع مكتب الوادي والصحراء .

حضر اللقاء صبري عمر مسعود نائب مدير الدائرة السياسية مؤتمر حضرموت الجامع مكتب الوادي والصحراء وأحمد بن زيدان نائب مدير الدائرة الإعلامية .

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