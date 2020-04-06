​مكافحة المخدرات بساحل حضرموت تضبط مروجا لمادة الحشيش المخدر بالمكلا ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) قسم الإعلام والتوجيه المعنوي بإدارة مكافحة المخدرات

ألقى منتسبوا إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت مساء اليوم القبض على مروجا لمادة الحشيش المخدر، بأحد أحياء منطقة فوة بمديرية مدينة المكلا.وخلال العملية ضبط منتسبوا إدارة مكافحة المخدرات مروجا وبحوزته حوالي ٣٠٠ جرام من مادة الحشيش المخدر وخمر بلدي.المقدم عبدالله رمضان بن شملان نائب مدير مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أشاد بدور عناصر التحريات والمتعاونين وقوة المهام بإدارة مكافحة المخدرات لإنجاح هذه المهمة والقبض على المروج متلبسا وتسليمه للعدالة.وأكد بن شملان أن إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت مستمرة في حملاتها بتعقب ورصد وضبط المهربين والمروجين والمتعاطين للمواد المخدرة.