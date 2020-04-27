نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/ حضرموت تصدر بيان تأييد ومباركة اعلان الانتقالي “الادارة الذاتية” ⋆
حضرموت (نخبة حضرموت) خاص
أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/ حضرموت ،اليوم الاثنين ، بياناً هاماً باركت وأيَّدت فيه البيان الهام الصادر من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد اللواء/عيدروس قاسم الزبيدي القاضي بتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم .
بيان نقابي
تأييد ومباركة
اتساقا مع البيان التاريخي للمجلس الإنتقالي الجنوبي الصادر قبل يوم امس السبت الموافق 2020/04/26م ، والذي تضمن إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية واعلان حالة الطوارئ في المحافطات الجنوبيه .
ومواكبة مع تطلعات الشعب الجنوبي للحد من معاناتة من خلال الإدارة الذاتية للإنتقالي في الجنوب ، فإن نقابة المعلمين الجنوبيين تؤيّد وتبارك ما تضمنه من إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب .
وعلية فإن النقابة العامة بحضرموت ستقف خلف القيادة السياسيه للإنتقالي في تنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية .
والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ومولانا ونعم النصير .
صادر عن
نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/ حضرموت