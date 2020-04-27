​نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/ حضرموت تصدر بيان تأييد ومباركة اعلان الانتقالي “الادارة الذاتية” ⋆

حضرموت (نخبة حضرموت) خاص

أصدرت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/ حضرموت ،اليوم الاثنين ، بياناً هاماً باركت وأيَّدت فيه البيان الهام الصادر من قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة القائد اللواء/عيدروس قاسم الزبيدي القاضي بتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم .

بيان نقابي

تأييد ومباركة

اتساقا مع البيان التاريخي للمجلس الإنتقالي الجنوبي الصادر قبل يوم امس السبت الموافق 2020/04/26م ، والذي تضمن إدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية واعلان حالة الطوارئ في المحافطات الجنوبيه .

ومواكبة مع تطلعات الشعب الجنوبي للحد من معاناتة من خلال الإدارة الذاتية للإنتقالي في الجنوب ، فإن نقابة المعلمين الجنوبيين تؤيّد وتبارك ما تضمنه من إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب .

وعلية فإن النقابة العامة بحضرموت ستقف خلف القيادة السياسيه للإنتقالي في تنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية .

والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ومولانا ونعم النصير .

صادر عن

نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين م/ حضرموت