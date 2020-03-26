‏الارياني ينفي مزاعم زعيم المليشيا الحوثية عن انتشار وباء كورونا

نفي وزير الاعلام معمر الارياني ادعاءات زعيم مليشيا الحوثي الانقلابية عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا بمديرية ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن.

وأكد في تصريح صحفي له عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة في اليمن.

‏واوضح ان هذه التصريحات اللامسئولة والادعاءات الخرقاء الصادرة عن زعيم المليشيا الحوثية تكشف مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي المليشيا استثمار الجائحة العالمية ‎كورونا في سياق الصراع والتحشيد السياسي والعسكري والحرب النفسية على اليمنيين خدمة لمشروعهم الظلامي المستورد من ايران.

‏وحذر الارياني مليشيا الحوثي من مغبة اللعب بالنار ومحاولة الاستثمار في هذا الملف الخطير، ووقف تهريب عناصرها الارهابية من ايران بعد نقلها الفيروس الى (لبنان،العراق) وتقدير الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي الصعب الذي يعيشه اليمن جراء انقلابها على السلطة ومحاولاتها تحويل اليمن مرتعا لملالي طهران .