 ‏المستشفيات الحكومية في صنعاء.. كارثة تهدد حياة اليمنيين

‏تقرير خاص- المشهد اليمني

‏”هذا مجزرة مش مستشفى” بكل حسرة وألم ينادي “الحاج صالح ” أمام مستشفى الثورة في العاصمة صنعاء وهو يعبر عن سخطه وغضبه من تردي الخدمات الصحية في أكبر مستشفى حكومي في العاصمة صنعاء.

‏ويشكو سكان المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي من تحول المستشفيات الحكومية العامة إلى ما يشبه العيادات الخاصة وتراجع خدماتها بعد سيطرة جماعة الحوثي الانقلابية على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث توقفت أغلب خدماتها ومرافقها بفعل سياسة جماعة الحوثي واحتكار بعض المرافق على مشرفي الجماعة ومقاتليها.

‏غياب الكوادر الصحية

‏تسببت جماعة الحوثي الانقلابية في هجرة الكوادر الطبية اليمنية والخارجية بشكل كبير بعد قطع رواتبهم منذ العام 2016، الأمر الذي جعل أغلب الدكاترة والأخصائيين يغادرون المستشفيات الحكومية إلى مستشفيات خاصة أو يسافرون إلى دول خارجية.

‏وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إلى أن أغلب العاملين في المستشفيات الحكومية العامة ممرضين أو حديثي التخرج مؤكدة أن وجود الأطباء الأخصائيين أصبح نادرا في المستشفيات الحكومية.

‏وتقول المصادر للمشهد اليمني أن المواطن الذي لا يستطيع الذهاب للمستشفيات الخاصة بفعل الظروف المادية الصعبة فإنه يضطر للخضوع للعلاج على أيدي طلاب حديثي التخرج وعديمي الخبرة.

‏توقف الأجهزة

‏تظهر الأحداث المستمرة عقلية جماعة الحوثي الانقلابية في إدارة مرافق الدولة المختلفة، حيث تتعامل الجماعة مع هذه المرافق على أساس الربح أو ماذا يمكن أن تستفيد منه الجماعة بشكل مباشر.

‏وأدت سياسة جماعة الحوثي الادارية إلى توقف أجهزة طبية رئيسية في المستشفيات الحكومية كانت تقدم خدمات مستمرة قبل سيطرت الحوثي على العاصمة صنعاء في 2014.

‏وأفادت مصادر إعلامية إلى إيقاف جماعة الحوثي إلى أجهزة الغسيل الكلوي في مستشفيات حكومية في العاصمة صنعاء مثل الثورة والجمهوري بدعوى عدم وجود وقود لتشغيل هذه الأجهزة وإلصاق هذه التهمة بالتحالف العربي الذي يحتجر سفن الوقود في البحر بحسب جماعة الحوثي.

‏ويقول المواطن “علي محمد” أن المريض الذي يأتي إلى مستشفى الثورة مضطر إلى الذهاب إلى مختبرات خارجية لعمل بعض الفحوصات الطبية مثل الكشافة المقطعية رغم وجود كشافة في المستشفى.

‏الأولوية للمشرفين

‏بعد إيقاف جماعة الحوثي لأغلب الأجهزة الرئيسية في مستشفيات العاصمة صنعاء وتسببها في مغادرة الكوادر الطبية تستحوذ الجماعة على ما تبقى من خدمات طبية في المستشفيات الحكومية من خلال الوساطات أو الاهتمام بجرحاها فقط.

‏يقول “معاذ” وهو موظف في مستشفى الكويت أن مشرفي المستشفيات يصدرون أوامر باستقبال جرحى الحوثيين القادمين من الجبهات واهمال المرضى المواطنين بشكل متعمد ويضيف معاذ بقوله “أصبح المستشفى فقط للجرحى الحوثيين”

‏من جانب آخر تقول مصادر محلية أنه من الصعب الحصول على أسرة رقود للمرضى في مستشفى الثورة والجمهوري حيث أصبح الحصول على السرير يستدعي وساطة حوثية.

‏استغلال المستشفيات للإعلانات

‏يأتي المريض إلى المستشفيات الحكومية هاربا من المستشفيات والعيادات الخاصة نظرا لارتفاع الأسعار فيها فيجد أن من تبقى من الدكاترة الأخصائيين يرشدونه إلى عياداتهم الخاصة وحجز موعدا لهم فيها فلم يجد المريض بدا من الذهاب إلى الدكتور في عيادته الخاصة.

‏يقول المواطن طلال محمد أنه واجه أكثر من مرة مثل هذا الموقف حيث ذهب إلى مستشفى الثورة للتداوي من مرض معين باعتبار مستشفى الثورة حكومي والأسعار فيه أقل من الأسعار في المستشفيات والعيادات الخاصة فتفاجأ بالدكتور يوصيه بزيارته في عيادته خارج دوام المستشفى.

‏وتستغل جماعة الحوثي الانقلابية تأزم الوضع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في التسويق لمظلوميتها المزعومة والذي هي المتسببة فيه بشكل رئيسي.

‏ويقول الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين في تصريحات سابقة أن استمرار ما يسميه “الحصار” وانعدام المشتقات النفطية متسبب في اغلاق منشئات طبية خاصة وتوقف مرافق وأجهزة طبية تابعة لمستشفيات ومراكز حكومية في استغلال واضح من قبل جماعة الحوثي لتردي الوضع الصحي في حربها مع الحكومة الشرعية.

‏وجدير ذكره تصنيف الأمم المتحدة للأزمة في اليمن بأسوأ أزمة انسانية في العالم بعد سيطرت جماعة الحوثي الانقلابية على العاصمة صنعاء في العام 2014.