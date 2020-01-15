‏بن فريد : لن نسلم السلاح الثقيل لمليشيات الإصلاح ونحن والتحالف كتفا بكتف في مواجهة الحوثي



عدن تايم / خاص.

علق القيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد على زيارة قائد قوات التحالف العربي الجبهات القتال الجنوبية، وأشار إلى أن السلاح الثقيل لن يسلم لمليشيات الإصلاح ونحن والتحالف كتفا بكتف في مواجهة الحوثي.

وقال بن فريد في تغريده نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها (عدن تايم) : “قادة التحالف العسكريين يدا بيد كتفا بكتف مع إخوانهم الجنوبيين في جبهات القتال، والمصير واحد ضد المشروع الإيراني ومن خلفهم جميعا يقف بشموخ “السلاح الثقيل” الذي يدك معاقل الخصوم”.

وأضاف : وهذا بطبيعة الحال – في إشارة إلى السلاح الثقيل – لن يسلم لجحافل مليشيات الإصلاح الإخوانية وكأن لسان حاله يقول سأبقى هنا بين الأبطال.