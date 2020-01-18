المشهد اليمني

‏جامع السنيدار بصنعاء.. استبيان بالأحذية يوضح زيف المليشيا ونضج المواطنين

18 يناير، 2020
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المشهد اليمني

تنكشف مليشيا الحوثي الانقلابية كل يوم على حقيقتها، فقد عمدت يوم أمس الجمعة 17 يناير إلى وضع علمي أمريكا وإسرائيل على مداخل باب جامع السنيدار لوضع الأحذية عليهما.

يأتي ذلك تقليدا لما تقوم به بعض الجماعات في إيران والعراق، غير الصورة توضح في عملية استفتاء حجم الكراهية لهذه الجماعة من قبل الناس، بعد سئموا كذبها وزيفها.

يأتي هذا بعد أسبوع واحد على بث فيديو من داخل جامع الصالح وهو يكشف عدد المصلين الذي حضروا صلاة الجمعة ولم يتجاوزوا ال100 برغم أن الجامع يتسع ل40 ألف مصلي.

وكانت جوامع عديدة قد هجرهها المصلين بالتدريج بعد أن عرفوا حقيقة هذه الجماعة وظهورها بصورة مناطقية ومذهبية وتحريضها على القتل وتكريسها للسلالية، وموالاتها لإيران.

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