‏حضرموت كلنا جنوب.. تظاهرة إلكترونية تأييدا للإدارة الذاتية

وسط الاحتفالات في شوارع حضرموت، احتفالا بإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، دشن مغردون هاشتاج حضرموت كلنا انتقالي .

واحتفى المغردون عبر الهاشتاج بما وصفوه بأنه قرار تاريخي على طريق استعادة دولة الجنوب.

وشددوا على أن التأييد الجارف للمجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، لوقوفه إلى جانب قضية الجنوب، مشددين على أن حكومة الشرعية نهبت خيرات حضرموت.

وقال مغردون إن حضرموت لن تغرد خارج السرب الجنوبي، وطالبوا بطرد رموز الفساد من الجنوب.