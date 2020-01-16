‏قيادي جنوبي : عناصر الإرهاب عادت للظهور علناً في مناطق تواجد قوات الشرعية بأبين

اتهم القيادي الجنوبي أحمد الربيزي قوات محسوبة على الشرعية، بتوفير بيئة لعودة ظهور عناصر إرهابية، في مناطق تواجدها بمحافظة أبين.وقال الربيزي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها (عدن تايم) : “منذ تم طرد الحزام الأمني من المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، واحتلال مواقعه من قبل اللواء الثالث حماية رئاسية، عادت الجماعات الإرهابية للظهور علناً”.وأضاف نقلا عن شهود عيان قولهم : ان عناصر إرهابية معروفة شوهدت خلال الأيام الماضية وهي برفقة قيادات عسكرية، تتمركز في جبل عكد.

وأردف الربيزي في تغريدة أخرى: أستغرب الكثير من أهالي المنطقة تقارير بعض الصحف، التي تزور الحقائق وتمتدح قوات اللواء الثالث حمايةرئاسية فيما يعلم الجميع، ويشاهد الناس بأم أعينهم عودة العناصر الإرهابية منذ مغادرة الحزام الأمني جبل عكد، ومحاصرة الحزام الأمني في مدينتي لودر ومودية، من قبل مليشيا حزب الإصلاح.