عدن تايم

‏قيادي جنوبي : عناصر الإرهاب عادت للظهور علناً في مناطق تواجد قوات الشرعية بأبين

16 يناير، 2020
0

عدن تايم / خاص.

اتهم القيادي الجنوبي أحمد الربيزي قوات محسوبة على الشرعية، بتوفير بيئة لعودة ظهور عناصر إرهابية، في مناطق تواجدها بمحافظة أبين.
وقال الربيزي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها (عدن تايم) : “منذ تم طرد الحزام الأمني من المنطقة الوسطى بمحافظة أبين، واحتلال مواقعه من قبل اللواء الثالث حماية رئاسية، عادت الجماعات الإرهابية للظهور علناً”.
وأضاف نقلا عن شهود عيان قولهم : ان عناصر إرهابية معروفة شوهدت خلال الأيام الماضية وهي برفقة قيادات عسكرية، تتمركز في جبل عكد.

وأردف الربيزي في تغريدة أخرى: أستغرب الكثير من أهالي المنطقة تقارير بعض الصحف، التي تزور الحقائق وتمتدح قوات اللواء الثالث حمايةرئاسية فيما يعلم الجميع، ويشاهد الناس بأم أعينهم عودة العناصر الإرهابية منذ مغادرة الحزام الأمني جبل عكد، ومحاصرة الحزام الأمني في مدينتي لودر ومودية، من قبل مليشيا حزب الإصلاح.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الإرهاب الشرعية بأبين تواجد جنوبي عادت علنا عناصر في قوات قيادي للظهور مناطق

إقرا أيضا

Photo of وكيل وزارة الصناعة لعدن تايم: سيتم التعامل بحزم مع المخالفين بتسعيرة الروتي

وكيل وزارة الصناعة لعدن تايم: سيتم التعامل بحزم مع المخالفين بتسعيرة الروتي

16 يناير، 2020
Photo of النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في مجلس الأمن

النص الكامل لإحاطة المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث في مجلس الأمن

16 يناير، 2020
Photo of مخابز وأفران عدن ترفع سعر القرص الروتي وسط صمت الجهات المعنية "وثائق"

مخابز وأفران عدن ترفع سعر القرص الروتي وسط صمت الجهات المعنية "وثائق"

16 يناير، 2020
Photo of رئيس الوزراء: الحوثيون يكرسون التجهيل لتمرير مشروعهم الطائفي

رئيس الوزراء: الحوثيون يكرسون التجهيل لتمرير مشروعهم الطائفي

16 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق