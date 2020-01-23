عدن تايم

‏محلل عسكري : المرحلة المقبلة تضع حزب الإصلاح أمام خيارين

23 يناير، 2020
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عدن تايم / خاص.

أعتبر المحلل العسكري العميد خالد النسي تصاعد المعارك في جبهات مأرب عقب الهجوم الصاروخي، بأنها تضع حزب الإصلاح أمام خيارين اما أن يصدق أو أن يواصل الابتزاز السياسي.
وقال العميد النسي في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر رصدها (عدن تايم) : “امام حزب الاصلاح خيارين ان يكون اليوم صادق في معركة تحرير صنعاء لانها معركته الحقيقيه وليس عدن وسينتصر ومعه كل الشرفاء من ابناء الشمال”.
وأضاف بأن الخيار الثاني هو : “ان تكون معركه مثل سابقاتها للابتزاز وتحقيق مكاسب سياسيه وماديه وان معركته الحقيقه هي عدن وحينها سيخسر لان كل شي له نهايه وكذبهم وصل الى اخره”.

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أمام الإصلاح المرحلة المقبلة تضع حزب خيارين عسكري محلل

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