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ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻖ تؤكد ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺣﺰﻡ ﺿﺪ ﻛﻞﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﺿﻌﺎﻑ قحت

27 أبريل، 2020
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قوى التغيير: ارتفاع عجز الموازنة إلى 222 مليار جنيه

السودان اليوم:
ﺣــﺬﺭﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟـﻘـﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ (ﺣﻖ) ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺩﻋــﻮﺍﺕ ﺍﺻـﻼﺡ ﻭﺍﻋــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗـﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺎﺭﺏ ﻭﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺃﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ .

ﻭ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻖ ﻭﻗﻮﻓﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﺣﺰﻡ ﺿﺪ ﻛﻞﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰﺍﺿﻌﺎﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔﺍﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﺟﺴﺎﻡ ﻣﻮﺍﺯﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﺃﻱﺍﺳﻢ ﻛﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﻉﻟﺸﻖ ﻭﺣﺪﺓ ﺻﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﻅﻠﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺎﺕﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻁﺮﻳﻘﺔﻋﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ.

ﻭﺃﻛــﺪﺕ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻷﻳــﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗــﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﻟﻢ ﻳﻔﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻲﻣﻨﻪ ﺫﻟـﻚ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﺍﺭﺩﻓــﺖ ﻟﻢﻧﻜﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻋـﻦ ﻁـﺮﺡ ﺁﺭﺍﺋﻨﺎﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻨﺎ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔﺩﺍﺧــﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺫﻟﻚﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء.

ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔﺍﻥ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺗﻀﻤﻨﺖﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺮﺍء ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔﻭﺟـﻮﻫـﺮﻳـﺔ ﻓــﻰ ﻁـﺮﻳـﻘـﺔ ﻋﻤﻞﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓﻭﻭﺿـﻊ ﺍﻷﻭﻟـﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ،ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺑﺤﻴﺚﻳﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺶ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﺳﺘﻔﺮﺍﺩﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﻠﺖ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ،ﻭﺍﺿﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ، ﺇﻥ ﺗﻢﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﺃﻥ ﺗﺠﻨﺐ ﻫﺬﺍﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲﺫﻟﻚ ﻣﺄﺯﻗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

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