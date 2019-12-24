10 لاعبين قد يشعلون الميركاتو الشتوي في أوروبا

موقع سبورت 360 – لا تشهد فترة الانتقالات الشتوية ضربات قوية بالعادة، في ظل عدم تفضيل الأندية التخلي عن نجومها خلال هذا الوقت من الموسم، على عكس ما يحصل خلال فترة الانتقالات الصيفية من الحصول على بديل آخر، أول لاعب جاهز لصنع الفارق.

ورغم هذا الجانب المهم إلا أن فترة الانتقالات الشتوية ازدادت أهمية نوعاً ما مع تغيير قانون مهم للغاية، والذي يسمح للاعب أن يواصل المشاركة في الأدوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا رغم مشاركته بها في وقت سابق.

ووقع برشلونة مع البرازيلي فيليب كوتينيو في شتاء عام 2018 مثلاً، لكنه لم يلعب الأدوار الاقصائية بسبب تمثيله ليفربول في دور المجموعات، لكن لحسن الحظ أن هذا القانون تغير.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية نشرت تقريراً تحدثت من خلاله عن عشرة لاعبين يمكن لهم إشعال الميركاتو الشتوي.

لاعبون مرشحون لمغادرة أنديتهم في فترة الانتقالات الشتوية

بول بوجبا (مانشستر يونايتد)

ويفكر اللاعب الفرنسي في تغيير الأجواء خلال الفترة القادمة، بعد ثلاثة أعوام ونصف لم ينجح بها في ملعب أولد ترافورد، وهنالك منافسة شرسة لضمه بين ريال مدريد بقيادة مواطنه زين الدين زيدان وفريقه السابق يوفنتوس.

هالاند (سالزبورج النرويجي)

ويعتبر المهاجم النرويجي إيرلنج هالاند واحداً من اكتشافات الموسم الحالي بتصدره هدافي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، ويعتبر يوفنتوس الأقرب لضمه، مع منافسة من قبل مانشستر يونايتد.

زلاتان إبراهيموفيتش

وانتهى عقد النجم السويدي ذو 38 عاماً مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي خلال الشهر الحالي، وهنالك مفاوضات لعودته إلى ميلان.

أرتورو فيدال (برشلونة)

رغم نفي النادي الكتالوني مراراً وتكراراً رحيل المحارب التشيلي، إلا أنه يرتبط بقوة بالعمل مجدداً مع أنطونيو كونتي في إنتر ميلان.

إيسكو (ريال مدريد)

ورغم عودته للمشاركة في المباريات الأخيرة بعد إهمالٍ طويل من قبل الفرنسي زين الدين زيدان إلا أنه يرتبط بالانتقال إلى تشيلسي الذي يستطيع دخول الميركاتو بعد فك العقوبة عنه.

إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)

وينتهي عقد الهداف الأوروجوياني مع النادي الباريسي الصيف القادم، ومن المتوقع انتقاله إلى أتلتيكو مدريد بعد اتفاقهما على البنود الشخصية.

جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

وبعد نجاحه بالعبور إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة أتلانتا فإن فالنسيا يريد التوقيع مع لاعبين جدد في الشتاء، وهنالك ارتباط باستعادة ظهيره السابق جواو كانسيلو الذي يعاني في مانشستر سيتي.

كريستيان إريكسن (توتنهام)

وينتهي عقد إريكسن في الصيف أيضاً، ويسعى توتنهام لبيعه الآن خوفاً من خسارته مجاناً، ويعتبر ريال مدريد الأوفر حظاً بضمه.

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)

مثله مثل إيسكو فإن النجم الإنجليزي مرشح لتعزيز صفوف تشيلسي.

أوليفيه جيرو (تشيلسي)

وخسر المهاجم الفرنسي مكانه في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد خلال الموسم الحالي، ويعتبر ليون الأقرب لضمه.

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