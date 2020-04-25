10 معلومات عن بدائل مارتينيز الهجومية في برشلونة







حددت إدارة نادي برشلونة صفقات موسم الإنتقالات المقبل، خاصة على صعيد تعزيز الخط الهجومي للفريق في ظل حاجته الشديدة لمهاجم جديد.







وبحسب تقارير صحفية فأن النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، هو الخيار الأول لإدارة البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.





كما أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية في تقرير لها إلى أن إدارة النادي الكتالوني وضعت مجموعة من البدائل حال فشل صفقة ضم لاوتارو مارتينيز، في ظل تعنت إدارة النيراتزوري ورفضها التخلي عن خدمات اللاعب الأرجنتيني.







ونستعرض 10 أرقام هامة في بدائل لاوتارو مارتينيز الهجومية في برشلونة







الألماني تيمو فيرنر24 عامًا ، مهاجم لايبزيج، البديل الأول للأرجنتيني.



فيرنر شارك هذا الموسم مع لايبزيج في 36 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 12 أخرى،







تامي أبراهام، نجم تشيلسي، المتألق بشكل لافت تحت قيادة لامبارد هذا الموسم.







صفقة تبادلية بين البلوز والبارسا لضم فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب البلوغرانا المعار إلى بايرن ميونخ، قد يسهل عملية ضم أبراهام في صفقة تبادلية بين الناديين.







السويدي ألكسندر إيزاك، نجم ريال سوسيداد الإسباني البديل الثالث.







سجل إيزاك 7 أهداف في موسم الليغا بالإضافة إلى 8 أهداف في كأس ملك إسبانيا.







المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، 20 عامًا، والذي نال اهتمام إدارة البلوغرانا بعد تألقه مؤخرًا في صفوف جينت البلجيكي.



سجل مع جينيت 18 هدفًا في الدوري البلجيكي، و3 أهداف في بطولة الدوري الأوروبي.







فيكتور أوسيمين 21 عامًا آخر المرشحين للانضمام إلى صفوف البلوغرانا.







سجل 13 هدفًا بقميص ليل في موسم الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا.



