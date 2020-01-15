100 جامعي من أبناء الحوطة لحج يختتمون برنامج تدريبي في بناء القدرات

أنهى صباح اليوم 100 شاب وشابة من أبناء الحوطة بلحج حملة المؤهلات الجامعية بكالوريوس وماجستير أنهوا برنامجهم التدريبي لبناء القدرات الشابة لتسهيل التحاقهم بسوق العمل (روافد)

وفي حفل التخرج من البرنامج ألقيت عدد من الكلمات من قبل مدير عام مديرية الحوطة ومنسق البرنامج والمدربين وكلمة للمتدربين وضابطة البرنامج .

كما قدم عرض عن طبيعة عمل البرنامج والأنشطة المنفذة خلال فترة التدريب .كنا تم توزيع الشهادات للمشاركين في البرنامج وكانت مدته 30 يوما .

وينفذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن ضمن مشروع التمكين من أجل التنمية .وتلقى المشاركين المفاهيم والقضايا الاجتماعية ومنهجية البحث السريعةبالمشاركة pra وتشكيل اللجان الأساسية الحاسوب .

وحضر الاختتام انيس العجيلي مدير عام الحوطة ومدير مكتبه هشام الصياد وعفاف ضابطة البرنامج والطاقم التدريبي ومنسق البرنامج