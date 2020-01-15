عدن تايم

100 جامعي من أبناء الحوطة لحج يختتمون برنامج تدريبي في بناء القدرات

15 يناير، 2020
0

أنهى صباح اليوم 100 شاب وشابة من أبناء الحوطة بلحج حملة المؤهلات الجامعية بكالوريوس وماجستير أنهوا برنامجهم التدريبي لبناء القدرات الشابة لتسهيل التحاقهم بسوق العمل (روافد)

وفي حفل التخرج من البرنامج ألقيت عدد من الكلمات من قبل مدير عام مديرية الحوطة ومنسق البرنامج والمدربين وكلمة للمتدربين وضابطة البرنامج .

كما قدم عرض عن طبيعة عمل البرنامج والأنشطة المنفذة خلال فترة التدريب .كنا تم توزيع الشهادات للمشاركين في البرنامج وكانت مدته 30 يوما .

وينفذ من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن ضمن مشروع التمكين من أجل التنمية .وتلقى المشاركين المفاهيم والقضايا الاجتماعية ومنهجية البحث السريعةبالمشاركة pra وتشكيل اللجان الأساسية الحاسوب .

وحضر الاختتام انيس العجيلي مدير عام الحوطة ومدير مكتبه هشام الصياد وعفاف ضابطة البرنامج والطاقم التدريبي ومنسق البرنامج

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أبناء الحوطة القدرات برنامج بناء تدريبي جامعي في لحج من يختتمون

إقرا أيضا

Photo of تقرير- جرائم دموية تنقض عملية السلام بالحديدة

تقرير- جرائم دموية تنقض عملية السلام بالحديدة

15 يناير، 2020
Photo of لقور: تلميع صورة الاحتلال اليمني لن يغير واقع ومسيرة الجنوبيين

لقور: تلميع صورة الاحتلال اليمني لن يغير واقع ومسيرة الجنوبيين

15 يناير، 2020
Photo of فريق من التحالف بعدن يزور الخطوط الإمامية في كرش

فريق من التحالف بعدن يزور الخطوط الإمامية في كرش

15 يناير، 2020
Photo of عدن تايم تنشر البيان الختامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي

عدن تايم تنشر البيان الختامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن الدورة الثالثة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق