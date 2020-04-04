أخبار نادي برشلونة

100 مليون يورو خسارة برشلونة حال بيع كوتينيو فى الصيف

4 أبريل، 2020
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كوتينيو


يواجه نادي برشلونة الإسباني، خسائر مالية كبيرة فى حالة بيع البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

 

وإستقرت إدارة نادى برشلونة على بيع البرازيلي كوتينيو فى الصيف المقبل، بعد إنتهاء إعارته إلى بايرن ميونخ  نهاية الموسيم.

 

وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”البريطانية، إنه من المحتمل أن يخسر حوالي 105 مليون يورور في صفقة بيع البرازيلي كوتينيو، بعدما دفع مبلغا ضخما لخطفه من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.

 

وفشل البرازيلي فيليب كوتينيو فى إثبات نفسه مع برشلونة بعد إنتقاله من ليفربول، فقرر النادى  إرساله على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط إلى البافاري الصيف الماضي، ورغم أن اللاعب لم يظهر بشكل سيئ مع البايرن لكن النادي الألماني لا يريد دفع 120 مليون يورو لإبقاءه في صفوف الفريق.

 

أضافت الصحيفة، إن برشلونة سيضطر لبيع اللاعب مقابل 60 مليون يورو فقط الأمر الذي سيكلفه خسارة مالية كبيرة.

 

ويعد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، أحد أكبر المعجبين بقدرات كوتينيو ويريد تدعيم خط الوسط الهجومي باللاعب البرازيلي.

 

ويحظى تشيلسي بعلاقة ممتازة مع كيا جورابشيان وكيل أعمال كوتينيو، وهو الأمر الذي يجعله يملك ميزة على جميع الأندية الأخرى التي تسعى للحصول على خدمات اللاعب.

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