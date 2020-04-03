نيوز يمن

12 طفلاً جديداً من المراوعة تسلمهم الكحلاني في الحديدة للقتال

3 أبريل، 2020
0

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:
الحديدة

2020-04-03 09:38:25

أكثر من عشرة أطفال آخرين من مديرية المراوعة دُفع بهم للمشاركة في جبهات القتال في الحديدة، مع تواصل أعمال التحشيد والتجنيد للمليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، عبر مشرفيها ووجاهات محلية.

مصادر محلية قالت لنيوزيمن، إن كلا من جعفر حسن اسماعيل وسامي فرج، قاما يوم الثلاثاء التاسعة صباحا بإيصال اثني عشر طفلا من ريف المراوعة إلى مدينة الحديدة.

وأغلب الأطفال من قرية الشعراء، وجيء بهم للمشاركة في جبهة الساحل، وتم تسليمهم للمدعو أبو علي الكحلاني مدير أمن الميليشيات بالحديدة.

يذكر أن دُفعا سابقة من أطفال وصغار سن من المراوعة وأريافها تم الدفع بهم عبر مشرفين وشخصيات محلية أجيرة للمليشيات الحوثية.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الحديدة الكحلاني المراوعة تسلمهم جديدا طفلا في للقتال من

إقرا أيضا

Photo of مذبحة للقضاء في تعز على يد سلطة الأمر الواقع.. ما الهدف منها؟!

مذبحة للقضاء في تعز على يد سلطة الأمر الواقع.. ما الهدف منها؟!

3 أبريل، 2020
Photo of قلق أمريكي واقتراح سعودي وآخر أممي للعمل على إنهاء الحرب في اليمن

قلق أمريكي واقتراح سعودي وآخر أممي للعمل على إنهاء الحرب في اليمن

3 أبريل، 2020
Photo of مصرع قيادي حوثي وأربعة آخرين في الحديدة وإحباط تسلل وتمركزات

مصرع قيادي حوثي وأربعة آخرين في الحديدة وإحباط تسلل وتمركزات

2 أبريل، 2020
Photo of الصحة العالمية بتعاون إماراتي سعودي تدعم اليمن بـ81 سيارة إسعاف

الصحة العالمية بتعاون إماراتي سعودي تدعم اليمن بـ81 سيارة إسعاف

2 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق