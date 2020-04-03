12 طفلاً جديداً من المراوعة تسلمهم الكحلاني في الحديدة للقتال

@ الحديدة/المخا، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-04-03 09:38:25

أكثر من عشرة أطفال آخرين من مديرية المراوعة دُفع بهم للمشاركة في جبهات القتال في الحديدة، مع تواصل أعمال التحشيد والتجنيد للمليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، عبر مشرفيها ووجاهات محلية.

مصادر محلية قالت لنيوزيمن، إن كلا من جعفر حسن اسماعيل وسامي فرج، قاما يوم الثلاثاء التاسعة صباحا بإيصال اثني عشر طفلا من ريف المراوعة إلى مدينة الحديدة.

وأغلب الأطفال من قرية الشعراء، وجيء بهم للمشاركة في جبهة الساحل، وتم تسليمهم للمدعو أبو علي الكحلاني مدير أمن الميليشيات بالحديدة.

يذكر أن دُفعا سابقة من أطفال وصغار سن من المراوعة وأريافها تم الدفع بهم عبر مشرفين وشخصيات محلية أجيرة للمليشيات الحوثية.