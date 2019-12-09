12 عملية اغتيال في ”عدن” خلال أسبوع واحد فقط

عاد مسلسل الاغتيالات مجددا إلى الواجهة في العاصمة المؤقتة عدن، بالترامن مع عودة رئيس الحكومة الشرعية “معين عبدالملك” وعدد من اعضاء الحكومة إلى عدن نهاية الشهر الماضي.

وشهدت عدن خلال الاسبوع الماضي فقط 12 عملية اغتيال توزعت بين عمليات ناجحة واخرى فشل منفذيها في تنفيذها وهي كالتالي :

1 – محاولة اغتيال فاشله للجندي احمد علي سالم برصاص مسلحين في مديرية الشيخ عثمان وإصابته إصابة بالغه (3) ديسمبر .

2 – محاولة اغتيال فاشلة لأركان اللواء الرابع عمالقة عبدالفتاح السعدي بعبوة ناسفة زرعت في سيارته انفجرت في شارع التسعين بمديرية المنصورة (3) ديسمبر .

3 – ‏اغتيال ضابط البحث الجنائي بشرطة المنصورة الرائد صلاح حجيلي برصاص مسلحين في شارع العيادات بمديرية المنصورة في (1) ديسمبر 2019 م .

4 – اغتيال رجل الأعمال محسن البيتي برصاص مسلحين اطلقوا على محله التجاري في منطقة السيلة بمديرية الشيخ عثمان في ال(2) من ديسمبر 2019م .

5 – اغتيال رئيس البحث الجنائي بشرطة العريش الرائد سالم لهطل برصاص مسلحين في مديرية خور مكسر (5) ديسمبر 2019م .

6 – نجاة مدير دائرة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع العميد الركن مسفر الحارثي من محاولة اغتيال برصاص مسلحين في حي الممدارة بمديرية الشيخ عثمان (6) ديسمبر 2019 7.

7 – نجاة القاضي الدكتور سامي باعباد من محاولة اغتيال في مدينة الشعب مديرية البريقة (29) نوفمبر 2019 8.

8 – اغتيال العقيد محمد صالح نائب مدير القوى البشرية لالوية الحزام برصاص مسلحين في المنصورة 7 ديسمبر 2019 9.

9- اغتيال الجندي لؤي جمال أحد جنود الوية العمالقة في الساحل الغربي برصاص مسلحين في مديرية الشيخ عثمان (2) ديسمبر 2019م .

10- اغتيال الجندي في قوات خفر السواحل مصطفى منصور عبده برصاص مسلحين امام مجمع الحجاز مول في مديرية المنصورة (7) ديسمبر 2019م .

11. اغتيال مرأة برصاص مسلحين كانوا يستقلون سيارة هايلوكس بيضاء في حي الممدارة بالشيخ عثمان بجانب مسجد معاذ بن جبل (8) ديسمبر 2019م .

12. اغتيال إمام جامع المهاجرين “محمد الهندي” أمام منزله بالممداره بالشيخ عثمان9 ديسمبر 2019.

وشهدت عدن خلال السنوات الأربع الماضية عمليات اغتيالات عديدة طالت العشرات من رجال الدين والمشايخ والخطباء وشخصيات قيادية واجتماعية وتربوية سلفية وأخرى تابعة لحزب الإصلاح بالمحافظة.

وتشهد عدن حالة من الانفلات الأمني، حيث شهدت المدينة سلسلة اغتيالات طالت مسؤولين حكوميين وناشطين وقادة عسكريين موالين للحكومة.