12 نجمًا لعبوا مع رونالدو وميسي سويًا

سبورت 360 – يعتبر النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أسطورتين حيتين في تاريخ كرة القدم، ومع وجود النجم ميسي في برشلونة طوال مسيرته، ولعب رونالدو لفرق مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، فإن قليل من اللاعبين نالوا شرف مزاملة ومجاورة كل من النجمين.

وقد بدأ النجم كريستيانو رونالدو مسيرته في نادي سبورتنج لشبونة ثم إنتقل في عام 2003 إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنه إلى ريال مدريد في عام 2010 ويستقر به الحال حاليًا مع يوفنتوس الإيطالي مع تمثيل منتخب البرتغال.

أما النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فقد بدأ مسيرته في عام 2005 مع نادي برشلونة حتى الآن، فيما بدأ في نفس الفترة تقريبًا تمثيل منتخب الأرجنتين.

12 لاعبًا زاملوا ميسي ورونالدو في مسيرتهم

1- جابرييل هاينزه

لعب الظهير الأيسر الأرجنتيني مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وزامل النجم كريستيانو رونالدو فيما لعب مع منتخب بلاده وزامل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

2- كارلوس تيفيز

تمكن تيفيز من اللعب مع ميسي في منتخب الأرجنتين بينما زامل كريستيانو رونالدو في فريق مانشستر يونايتد وكان متفاهمًا بشكل كبير ليحققا الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في موسم 2007-2008.

3- هنريك لارسون

استطاع المهاجم السويدي المميز من اللحاق بكل من كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد ومع ميسي في برشلونة بين عامي 2006 و 2007.

4- جيرارد بيكيه

لعب جيرارد بيكيه لمدة موسم واحد فقط في مانشستر يونايتد على سبيل الاعارة ليجاور النجم كريستيانو رونالدو فيما يزامل النجم ليونيل ميسي منذ عام 2008 وحتى الآن في برشلونة.

5- أنخيل دي ماريا

لعب أنخيل دي ماريا مع رونالدو في نادي ريال مدريد بين عامي 2010 إلى 2014، بينما يزامل حتى وقتنا هذا القائد ليونيل ميسي في منتخب التانجو.

6- إيزيكييل جاراي

لعب جاراي فترة قصيرة في نادي ريال مدريد ليتمكن من مزاملة كريستيانو رونالدو فيما نال شرف اللعب مع ميسي في منتخب الارجنتين.

7- فيرناندو جاجو

نفس الأمر ينطبق على جاجو الذي جاور ميسي في منتخب الأرجنتين، ولعب مع كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد.

8- باولو ديبالا

الأمر يختلف قليلًا مع ديبالا الذي زامل للموسم الثاني على التوالي، كريستيانو رونالدو في نادي يوفنتوس الإيطالي، فيما يزامل حتى الآن النجم ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.

9- جونزالو هيجوايين

تمكن جونزالو هيجوايين من مزاملة النجم كريستيانو رونالدو في مرتين، الأولى في ريال مدريد والثانية في يوفنتوس حاليًا، بينما يلعب مع النجم ليونيل ميسي منذ 10 سنوات في منتخب الأرجنتين.

10- أندريه جوميش

اللاعب البرتغالي وعلى عكس اللاعبين السابقين، يزامل النجم كريستيانو رونالدو في منتخب البرتغال، ولعب مع ميسي لمدة موسمين في نادي برشلونة.

11- ديكو

اللاعب البرتغالي الآخر لعب مع ميسي سابقًا في برشلونة، وزامل رونالدو في منتخب البرتغال لسنوات طويلة.

12- نيلسون سيميدو

سيميدو هو الآخر لاعب برشلونة الحالي، يلعب مع ليونيل ميسي، ويزامل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في منتخب برازيل أوروبا.

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