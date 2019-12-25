14 قتيلا في مواجهات بين مسلحين قبليين والقوات الحكومية بالجوف

قالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت امس الثلاثاء، بين مسلحين قبليين والقوات الحكومية بمحافة الجوف(شمال اليمن) وأسفرت عن مقتل 14 شخصا من الطرفين.

وذكرت المصادر بأن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن من جهة وقبليين من آل حزم وآل دايل من جهة أخرى في منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف، على خلفية مقتل الشيخ حسن عياش الحزمي، برصاص جنود الأمن عن طريق الخطأ.

وحسب المصدر، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 جنود و6 قبليين.

وكانت مصادر محلية،قالت لـ المشهد اليمني” إن وساطة قبلية تدخلت لاحتواء الموقف بعد مقتل الشيخ “الحزمي” أحد مشائخ الجوف على يد رجال قوات الأمن بالخطأ في سوق اليتمة، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد توتراً وصول تعزيزات لكلا الطرفين رغم الوساطة القبلية.

وأوضحت المصادر أن قبائل ذو حسين تداعت إلى منطقة اليتمة من مديرية خب والشعف والذي يعتبر الشيخ عياش الحزمي أحد مشائخها للثأر من قتله الحزمي، إلا أن الوساطة تمكنت من رأب الصدع وخاصة بعد إطلاع قبائل ذو حسين على ملابسات الموقف ومعرفتها بأن مقتل الشيخ الحزمي لم يكن عمدا .