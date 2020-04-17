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14.3 جوالا إنتاجية القمح بالنيل الأبيض

17 أبريل، 2020
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14.3 جوالا إنتاجية القمح بالنيل الأبيض

السودان اليوم :

أعلنت فاطمة أحمد عبدالكريم؛ مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض بالإنابة أن جملة المساحات المزروعة بالعروة الشتوية للعام ٢٠١٩ـ ٢٠٢٠م بالولاية؛ بلغت واحدا وثمانين ألفا وثمانمائة وثلاثة أفدنة.

وأبانت فاطمة في تصريح لـ (سونا) أن المساحات التي تم حصادها بلغت اثنين وعشرين ألفا وثمانمائة وواحد وعشرين فدانا، بمتوسط إنتاجية ١٤.٣جوالا للفدان، وأضافت مدير عام وزارة الإنتاج بالإنابة أن موقف الوقود الخاص بعمليات الحصاد مطمئن، وينساب بصورة جيدة وبخصوص الحاصدات أشارت الى ارتفاع رسوم الحصاد.

من جهته أكد مدير البنك الزراعي قطاع النيل الأبيض أن الحاجة الفعلية من الخيش اللازم للحصاد بالولاية تبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة خمسة وثلاثين بالة، والمتوفر منها حتى الآن؛ ألفان وستمائة وثلاثُ بالات، وأضاف سيادته أن الكميات المستلمة من القمح كمخزون استراتيجي بلغت خمسة آلاف ومئتين وستة وأربعين جوال قمح، مؤكدا توفر السيولة اللازمة لشراء القمح؛ حيث يوجد فائض سيولة يبلغ خمسمائة جنيه، داعيا المزارعين للالتزام بتوجيهات الدولة المتعلقة بتسليم المحصول؛ وذلك للمساهمة في حل ضائقة الخبز بالبلاد.







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إنتاجية الأبيض القمح بالنيل جوالا

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