141 شخصا ضحايا الحوادث المرورية بمأرب العام الماضي

توفي 141 شخصا واصيب 871 اخرين، في 1219 حادثا مروريا سجل بمحافظة مأرب خلال العام الماضي، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن تلك الحوادث بـ 268 مليون ريال.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن ادارة شرطة السير بالمحافظة، فإن ابرز اسباب تلك الحوادث ناجمة عن اهمال السائقين والسرعة الزائدة والعوامل الطبيعية ورداءة الطريق وعدم التقيد بأنظمة السير.

ونوه التقرير الى ان الادارة ضبطت خلال العام الماضي 4278 مخالفة مرورية لمركبات السير، واصدرت 9102 وثيقة رخصة قيادة منها 7931 رخصة جديدة، و2106 وثيقة تجديد وتحويل واستبدال ملكية مركبات، الى جانب ترقيم 381 مركبة بأرقام مؤقتة لمركبات ودراجات نارية.