عدن تايم

16 ألف خرق حوثي للهدنة بالحديدة خلال عام

17 يناير، 2020
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عدن تايم – الحديدة:

مع سريان الهدنة الأممية منذ 18 من ديسمبر 2018 ودخولها العام الثاني، تجاوز عدد الخروقات الحوثية في مختلف مناطق الحديدة 16 ألف خرق، تنوعت بين عمليات استهداف وقصف مواقع القوات المشتركة، ومحاولات تسلل وهجمات واسعة، تصدت لها القوات المشتركة، وخروقات مثلها طالت المدن والقرى المكتظة بالسكان، وتأتي هذه الخروقات في ظل عجز الميليشيا عن تحقيق أي انتصار ميداني خلال الهدنة الأممية، التي مكنتها من إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز مواقعها بالأسلحة والمقاتلين.

ولجأت الميليشيا إلى حفر الخنادق والأنفاق في المزارع والأحياء السكنية بمناطق متفرقة، حيث أقدمت على تفجير الطرقات بخط كليو 16 وشارع صنعاء.

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ألف بالحديدة حوثي خرق خلال عام للهدنة

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