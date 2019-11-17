165 اعتداء طال القطاع الصحي باليمن منذ 2015

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن 51% فقط من المرافق الصحية في اليمن ما زالت تعمل.

وقالت المتحدثة باسم “الصليب الأحمر” في الشرق الأوسط، سارا الزوقري، إن “الحرب أثرت بشكل كبير على إمكانية توفير رعاية صحية لليمنيين في مختلف المناطق”، بحسب وكالة “الأناضول”.

وذكرت الزوقري أنه منذ بدء الحرب في اليمن عام 2015، تضرر أو تم الاعتداء على 165 مركزا صحيا وسيارة إسعاف ومسعفين.

وأشارت إلى أنه خلال العام 2018 تم إبلاغ “الصليب الأحمر” بـ16 حالة اعتداء على مراكز صحية وطواقم إسعاف، فيما رصدت اللجنة 8 اعتداءات منذ بداية 2019 حتى أغسطس/آب الماضي.

ولفتت إلى ازدياد أعداد المصابين في اليمن بأمراض يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا، والتهاب السحايا، والحصبة، مؤكدة عدم قدرة النظام الصحي على التعامل مع حالات الإصابة المتزايدة بهذه الأمراض.

وقالت الزوقري “انعدام المشتقات الطبية والأدوات الصحية والأدوية ونقص الكادر الطبي أجبر العديد من المراكز الصحية على الإغلاق”.

وأضافت أن “الصراع في اليمن أدى إلى تهالك البنية التحتية وشبكات المياه، وهو ما أدى لعودة ظهور الأمراض المعدية مثل الكوليرا والدفتيريا والحصبة”.

ويشهد اليمن منذ نحو خمس سنوات نزاعا دمويا بين الحكومية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي التي تسيطر على محافظات من بينها العاصمة صنعاء.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.