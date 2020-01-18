168 مليون دولار.. عطاء مركز الملك سلمان لليمن

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه في 13 مايو 2015 العديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية في المحافظات اليمنية، شملت قطاع الأمن الغذائي والإيوائي والصحة والتعليم؛ رغبة من المملكة في التخفيف من معاناة المحتاجين ومجابهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء، والتي زاد مجموعها على 168 مليون دولار.

وجرى الاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل في 6 سبتمبر 2015 وتقديم مساعدات إيوائية استفاد منها 857.596 فردا في محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، بقيمة 31 مليونا و79 ألف دولار أمريكي، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

» مواجهة الإعصار

قدم المركز في 14 نوفمبر 2015 مساعدات للمناطق المتأثرة بإعصار تشابلا وميغ، شملت محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، استفاد منها 28.835 فردا بقيمة 605.655 دولارا أمريكيا بالتعاون مع جمعية الإصلاح. كما نفذ المركز في 17 أكتوبر 2018 م حملة لإغاثة محافظة المهرة لمواجهة إعصار لبان بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 61 ألف فرد، بقيمة 839.066 دولارا.

» مواد غذائية وإيوائية

وفي 14 نوفمبر 2015 وزع المركز 218.250 أضحية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب بقيمة 900 ألف دولار. كما وزع في 30 أكتوبر 2017، 500 سلة غذائية لمحافظة المهرة، بقيمة 349.733 دولارا، وفي الأول من مارس 2018، 375 ألف كرتون من التمور تزن 3.000 طن، في محافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، بقيمة 12 مليونا و278 ألف دولار أمريكي.

وفي 20 أبريل 2018، وزع 70 ألف أضحية في محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب، بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليونا و460 ألف دولار أمريكي. وفي 15 مايو 2018، تم توزيع 102.170 سلة غذائية تكلفت 7 ملايين دولار، و500 ألف دولار لمشروع إفطار صائم في اليمن لعام 1439. وفي 18 سبتمبر 2018، وزع 75 ألف قطعة من الملابس وألف كرتون من المواد الغذائية للأرامل بقيمة مليون و421 ألف دولار أمريكي، ووزع في 12 فبراير 2019م، 125 ألف كرتون من التمور تزن ألف طن قيمتها 4 ملايين و325 ألف دولار أمريكي.

» منحة لبرنامج الغذاء

وقدمت المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في 5 مايو 2019 منحة لبرنامج الأغذية العالمي لتقديم مساعدات الغذاء والتغذية لمحافظات المهرة وصنعاء وعدن وتعز وحضرموت والحديدة وإب وأبين ولحج وشبوة والبيضاء والجوف والمحويت وذمار وحجة ومأرب والضالع وعمران وريمة وصعدة وأرخبيل سقطرى، استفاد منها 13 مليونا و200 ألف شخص بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار.

» أضاحٍ وملابس العيد

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة في 5 مايو 2019، 20 ألف أضحية في محافظتي المهرة ومأرب بقيمة مليونين و581 ألف دولار، كما نفذ المركز بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا – مبادرات عيد الفطر 1440» في محافظات المهرة وعدن ومأرب وحضرموت، بقيمة 266.680 دولارا أمريكيا، و533.869 ألف دولار أمريكي لمشروع «كساء فرحتكم فرحتنا 2 – فرحة عيد الأضحى 1440 في محافظات المهرة و الضالع ولحج والحديدة والجوف وحضرموت وعدن ومأرب وسقطرى.

ووزع المركز 20 ألف كرتون من اللحوم في 17 أكتوبر 2019 بقيمة مليونين و666 ألف دولار أمريكي، و3 ملايين و253 ألف دولار أمريكي في 3 يناير 2020 لتأمين وتوزيع المساعدات الغذائية في محافظات المهرة وحضرموت ومأرب والجوف.

» المياه والإصحاح البيئي

أما في مجال مشاريع قطاع الصحة والمياه والإصحاح البيئي، فقد نفذ المركز في 2 مارس 2017 مشروع الإمداد المائي بالمحافظات اليمنية بتكلفة مليون و353 ألف دولار، وفي 2 مارس 2017 نفذ المركز مشروع مكافحة سوء التغذية بقيمة مليوني دولار.

» مكافحة الكوليرا

وفي مجال مكافحة الكوليرا نفذ في 15 يونيو 2017 مشروع بقيمة 8 ملايين و224 ألف دولار، وفي 12 ديسمبر 2017 نفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مشروعا بقيمة 22 مليونا و38 ألف دولار، ومشروع علاج ومكافحة وباء الكوليرا في 12 ديسمبر 2019، بتكلفة 701.165 دولارا، ومشروع علاج الكوليرا في مرحلة الوقاية في 13 فبراير 2018 بقيمة 4 ملايين و22 ألف دولار، ومشروع علاج الكوليرا في مرحلة الترصد بقيمة 5 ملايين 843 ألف دولار، ومشروع علاج الكوليرا في مرحلة التشخيص تكلف مليونا و93 ألف دولار.

» اللقاحات الضرورية

بلغ إجمالي ما قدمه المركز من اللقاحات للأطفال 4 ملايين و775 ألف دولار أمريكي، و5 ملايين و600 ألف دولار أمريكي لتأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي، و10 ملايين دولار لمكافحة وباء الكوليرا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، استفاد منه ١٫٠٨٤٫٠٠٠ شخص، بقيمة ١٠ ملايين دولار، وإجراء التدخلات التغذوية المتكاملة لمعالجة سوء التغذية الحاد بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية والمختبر لمستشفى مديرية الغيضة بمحافظة المهرة بقيمة 386.666 دولارا، و74.996 دولارا لدعم مراكز السرطان بالأدوية والمحاليل الوريدية، كما قدم في القطاع التعليمي 2.000 طاولة وكرسي لدعم العملية التعليمية في محافظة المهرة من خلال مشروع «معًا لأجل التعليم في اليمن».