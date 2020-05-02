180 حالة مكرفس في حبان وجول الريدة بشبوة

أفادت مصادر في مديرية حبان بأن حالات الإصابة بمرض الشيكونغونيا “المكرفس” تتزايد بشكل يومي، ووصلت حتى أمس الأول إلى 100 حالة في عاصمة المديرية، و80 حالة أخرى في مدينة جول الريدة.

أكد ذلك لـ«الأيام» الإعلامي جمال شنيتر، قائلا: “كنت قد زرت مدينة حبان قبل عشرة أيام أثناء إعداد تقرير تلفزيوني عن جامع حبان التاريخي، وبالمصادفة وجدت بعض المواطنين يحدثونني عن ظهور مرض المكرفس وتسجيل بعض الحالات، لكن ازداد عدد الحالات بشكل أكثر خلال الأيام القليلة الماضية خاصة في مدينة حبان التاريخية القديمة، حتى وصلت إلى نحو سبعين حالة، بحسب مواطنين وطبيب في أحد المختبرات”.

وأضاف: “أما بالنسبة لمدينة جول الريدة، ظهر المكرفس قبل نحو شهرين، وتحديداً في حي القبائل السمر، ولكن ازدادت الحالات أكثر خلال شهر أبريل الماضي، وبحسب جولة لي في المدينة يوم أمس وتقديرات بعض الأطباء، حيث قدروا عدد الحالات المصابة بنحو ثمانين حالة.. في العاشر من شهر أبريل الماضي، وأثناء زيارة وكيل الصحة والسكان، د. علي الوليدي، لمحافظة شبوة، أبلغته شخصياً بظهور حالات مكرفس في جول الريدة، والغريب أن مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الذي كان يقف بجانب الوكيل الوليدي، قال (مانا داري)، واليوم مضى عشرون يوما، ولم يجد المواطن أي تحرك في الموضوع، رغم أن وكيل الصحة حث مسؤولي الصحة على الاهتمام بالموضوع، ووعد شخصياً باعتماد حملات رش للمناطق الموبوءة”.

وقبل مدينتي الجول وحبان كان المكرفس بدأ من مدينة بئر علي الساحلية، حيث أصيب العشرات من المواطنين، وسجلت بينهم أربع وفيات.

حبان وجول الريدة في وضع يحتاج تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل، وتقديم حزمة إجراءات سريعة لمكافحة هذا المرض المستشري، وربما توجد حالات مكرفس في مناطق أخرى بشبوة.