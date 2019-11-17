183 ابنا وحفيداً يودعون أكبر معمري اليمن

قالت مصادر محلية إن الحاج، أحمد الخليفي، توفي عن عمر يزيد على 137 عاماً، مخلفا أسرة كبيرة.

وبحسب المصادر فقد شيع أبناء وأحفاد الحاج الخليفي مرتصين في شارع طويل، وعددهم 183 ابناً وحفيداً.

وأشارت المصادر إلى أن جميع ابناء واحفاد الحاج الخليفي شاركوا جميعهم في تشييع جثمانه في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، (الخميس).

وأوضحت المصادر أن أحمد الخليفي هو أكبر أبناء قرية “باكبيرة” بشبوة، إحدى قرى مدينة عتق بمركز المحافظة، وقد توفي مخلفا من الأولاد والأحفاد 183 شخصا بخلاف أزواجهم وزوجاتهم، مشيرة إلى أن الخليفي لم يتزوج طوال حياته سوى مرتين فقط.

وأشارت إلى أنه رغم كبر سنه، إلا أنه كان لا يزال حتى وفاته بصحة جيدة كما اعتاد على أن يخدم نفسه بنفسه دون الحاجة لأبنائه أو أحفاده.