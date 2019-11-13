(197) طفل مستفيدا من نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين بوادي حضرموت

بلغ عدد الأطفال المستفيدين من نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين بوادي حضرموت خلال المرحلة الثانية من العام الحالي الممول من منظمة اليونيسف وإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت (197) طفلاً من المديريات المستهدفة (سيؤن ، تريم ، شبام ، القطن ، حورة ووادي العين ، ساه ، السوم ، العبر- رخية ، عمد ، حريضة ، السوم ، العبر).

وأشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت عبدالله باجهام الى ان اهتمام المكتب بشريحة الأطفال المستضعفين يأتي ضمن إدارة الحماية المجتمعية بالمكتب عبر مشروعي نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين والمساحات الصديقة للطفل الممولة من منظمة اليونيسف .

من جهته أوضح ضابط نظام إدارة الحالة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت المحامي حسن سالم ،بان فريق العمل بادرة نظام إدارة الحالة يتكون من (6) مشرفين و(43) أخصائي اجتماعي و(135) عضو لجان حماية الاجتماعية موزعين على المديريات المستهدفة .

واستعرض ضابط نظام إدارة الحالة أنواع الحالات التي تم رصدها ومعالجتها خلال المرحلة الثالنية من النظام خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر على النحو الاتي عنف منزلي (5) حالات اطفال غير مصحوبين (2) حالة اطفال منفصلون (5) حالات اغتصاب واعتداء جنسي(2)حالة أسوء عمالة أطفال (1) حالة اهمال واساءه نفسيه (6)حالة حرمان من الموارد والفرص (123)حالة اضطرابات نفسية (27) اعتداء جسدي (4) حالات عمالة أطفال (22) حالة، ليبلغ عدد المستفيدين من نظام إدارة الحالة في المرحلة الأولى والثانية (440) طفلاً.

ويهدف نظام إدارة الحالة للأطفال المستضعفين إلى حل مشكلات الأطفال وسد احتياجاتهم من خلال الموائمة بينها وبين الموارد المجتمعية المتاحة كما يهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجهات والمنظمات في تقديم الخدمات للأطفال المستضعفين وإدارة الحالة .