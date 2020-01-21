2020 حلالة العُقد.. صلاح يقتل اليونايتد فى “آنفيلد”.. السعودية تنهى أزمة سيمونى مع برشلونة.. والأهلى ينتظر بيراميدز



مفهوم العقدة فى كرة القدم كان ولازال أحد أساليب بعض الأندية للضغط على منافسيها سواء بنتائج سيئة متكررة أو بملاعب لا يتحصل منافسيهم فيها على نتائج إيجابية، لتكون مواجهتهم بالبعض شبه محسومة قبل انطلاقها على أرضية الميدان، حسب مفهوم “العُقدة” و”العكب العالي”، الذى يجعل جميع الترشيحات والتكهنات والتوقعات تصب فى مصلحتهم على حساب أندية ومنتخبات بعينها.



“سوبر كورة” يستعرض أبرز عقد فى تاريخ الكرة المصرية والعالمية والتى كان آخرها محمد صلاح نجم ليفربول الذى لم يستطع أن يسجل فى شباك مانشستر يونايتد منذ ارتدائه قميص ليفربول، ويبدو أن سنة 2020 ستكون حلالة العقد الكروية.



صلاح ومانشستر يونايتد





نجح صلاح فى تسجيل الهدف الثانى لفريقه فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل كرة طويلة من أليسون لينفرد بمرمى مانشستر يونايتد، مسجلًا الهدف الثانى للريدز، وذلك خلال مباراة الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز، والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-0.







السعودية تنهى أزمة سيمونى مع برشلونة



فك دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عقدته أمام برشلونة، بعد الفوز عليهم في السوبر الإسباني بدور قبل النهائى، والتى أقيمت فى الأراضى السعودية، حيث واجه سيميوني برشلونة 22 مرة في المسابقات المحلية (16 مرة في الدوري و4 في الكأس ومرتين في كأس السوبر) ولم يحقق النصر أبدًا.



الأهلى وبيراميدز







يواجه المارد الأحمر نظيره بيراميدز فى الـ6 من فبراير المقبل، وذلك فى أولى مواجهاته المحلية عقب مباراة النجم الساحلى والهلال السودانى بدور المجموعات فى دورى أبطال افريقيا.



وأصبحت مواجهات بيراميدز أشبه بالعقدة على أبناء القلعة الحمراء، حيث لم يستطع النادى الأهلى الفوز على الفريق فى آخر 4 مواجهات والتى كان آخرها فى بطولة كأس مصر.



وبدأت العقدة أمام “الأسيوطى”، بيراميدز حاليا عندما أقصى على ماهر قائد الفريق حينها النادى الأهلى من دور الـ16 بكأس مصر ليتغلب بيراميدز بمسماه الجديد على الأهلى فى الدورى “رايح جاي” ثم يقصيه مرة أخرى فى بطولة كأس مصر فى النسخة الماضية، ويسعى النادى الاهلى فى مباراته المقبلة أن يكسر عقدة نادى الأهرام.











