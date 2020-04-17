ابابيل نت

25 غارة جوية تدك اهداف حوثية في هذه المحافظات

17 أبريل، 2020
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شنت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، 25 غارة على أهداف حوثية في عدد من المحافظات اليمنية.

و توزعت الغارات الجوية على محافظات صنعاء، عمران، الجوف، والحديدة.

 

وتفصيلا، شنت المقاتلات الحربية 7 غارات على أهداف في مديرية همدان و 3 غارات أخرى على تعزيزات في مديرية خولان بصنعاء، إضافة إلى  8 غارات على تجمعات في مديرية الحزم بالجوف، و 4 غارات على مواقع تمركز المليشيا في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارة على مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وغارتين على أهداف في المراوعة بالحديدة.

وأسفرت الغارات، بحسب مصادر متطابقة، عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية.

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