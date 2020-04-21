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(285) مليون جنيه من الزكاة بالجزيرة لبرنامج رمضان

22 أبريل، 2020
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(285) مليون جنيه من الزكاة بالجزيرة لبرنامج رمضان

السودان اليوم :

يدشن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف والأستاذ محمد عبد الله الأمين العام لديوان الزكاة صباح غد الأربعاء بمخازن ديوان الزكاة بمدني برنامج شهر رمضان لسنة 1441 هجرية والمشروعات الإنتاجية.

 وأعلن الأستاذ الفاتح عبد الرؤوف أمين ديوان الزكاة بولاية الجزيرة في تصريح (لسونا) أن جملة كلفة البرنامج 285 مليون جنيه ويستهدف 77.632 مستفيد منها 120 مليون جنيه لفرحة الصائم لعدد 50 ألف أسرة و25 مليون جنيه لفرحة العيد لعدد 12500 أسرة وإطلاق سراح 150 نزيل بكلفة 9 مليون جنيه ودعم 63 خلوة بمبلغ 5.5 مليون جنيه إضافة لإستهداف 166 اسرة متعففه بمبلغ 15 مليون جنيه وتمليك 1083 أسرة مشروعات إنتاجية بمبلغ 85 مليون جنيه وكفالة 13715 يتيم بمبلغ 25 مليون جنيه ودعم البرنامج الدعوي بمبلغ 500 ألف جنيه .







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