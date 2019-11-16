29 مليار ريال إجمالي إيرادات ضرائب ميناء الحديدة خلال ثلاثة أشهر

كشفت اللجنة الاقتصادية اليمنية عن حجم الإيرادات الضريبية والجمركية في ميناء الحديدة خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة الماضية.

وقالت اللجنة، إن إجمالي إيرادات المستحقات الضريبية والجمركية في ميناء الحديدة بلغت نحو 29 مليار ريال خلال الفترة من 13 أغسطس إلى 14 نوفمبر 2019.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية في بيان لها أن هذه الأموال، خصوصاً التي تم تحصيلها من واردات المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة ستساعد في دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية وفق آلية زمنية وخطة أممية.

وأكدت أن هذه المبالغ ستسهم في تمويل عجز موازنة الدولة وبمؤشر واضح لنجاح الحكومة في تفعيل قوانينها السيادية والمضي في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت اللجنة أن إجمالي الإيرادات الضريبية والجمركية التي ذهبت لصالح البنك المركزي في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي من المتوجب أن تصرف لصالح موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، بناء على اتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثي، وبإشراف أممي؛ بلغت نحو 12.8 مليار ريال، مؤكدة أن هذا المبلغ سيسمح بوضع آلية وجدول زمني جاد لصرف مرتبات المدنيين الذين حرموا منها طوال خمس سنوات.

وأكدت اللجنة أنها لم تعفي أي شحنات من الرسوم القانونية في الحديدة، باستثناء شحنات المساعدات الإغاثية، كما لم تمنح أي سفينة تصريح الدخول إلى الموانى دون تقديم الطلب و جميع الوثائق المطلوبة للمكتب الفني للجنة.