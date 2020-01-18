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3 خيارات أمام سيتيين لتعويض غياب سواريز الطويل عن برشلونة

18 يناير، 2020
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3 خيارات أمام سيتيين لتعويض غياب سواريز الطويل عن برشلونة

سبورت 360- تلقى فريق برشلونة الإسباني خبراً صاعقاً الأسبوع الماضي عندما تم التأكد من مدة غياب المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن الملاعب بعد إجرائه لعملية جراحية في الركبة.

وأكد برشلونة رسمياً أن لويس سواريز سوف يغيب عن التدريبات والملاعب لمدة 4 أشهر، الأمر الذي من المتوقع أن يدفعه للغياب عن النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم بسبب مشكلة في الركبة.

وفي الوقت الذي خاض فيه لويس سواريز عملية جراحية في الركبة الأسبوع الماضي، أعلن برشلونة إقالة المدرب إرنستو فالفيردي من منصبه كمدير فني للفريق الأول وتعيين المخضرم كيكي سيتيين بدلاً منه.

وسيكون أمام سيتيين مهمة صعبة للغاية مع برشلونة بعد توليه المسؤولية منتصف الموسم، ومن ضمنها وجود حل لمشكلة غياب لويس سواريز الطويل عن مباريات برشلونة.

ميسي وجريزمان وفاتي وفيدال حلول سيتيين لمشكلة غياب سواريز عن برشلونة

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صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية التي تصدر من الإقليم الكتالوني قالت صباح اليوم السبت في تقرير خاص لها أنه أمام كيكي سيتيين 3 حلول لمشكلة غياب سواريز 4 أشهر عن مباريات برشلونة.

الحل الأول هو استمرار الاعتماد على خطة 4-3-3 بالدفع بالفرنسي أنطوان جريزمان في المقدمة كمهاجم وهمي “false 9” وبجواره ميسي، وأحد الاثنين بيريز أو فاتي.

الحل الثاني أيضاً الاعتماد على ثلاثي هجومي وإعادة ميسي لمركز المهاجم الوهمي وبجواره جريزمان في مكان مضمون وأحد الثنائي فاتي أو بيريز.

الحل الثالث هو تكثيف وسط الملعب بلاعب إضافي والاعتماد على جريزمان وميسي في الهجوم، مع الاعتماد على الشيلي أرتورو فيدال بالتقدم والضغط لأنه يجيد تسجيل الأهداف.

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