3 خيارات لتعويض سواريز..7 من لاماسيا وبوسكيتس الأفضل

إليكم أبرز أخبار برشلونة اليوم الأحد

يوروسبورت عربية

نجح نادي برشلونة في تحقيق الفوز بهدف نظيف على حساب غرناطة على ملعب كامب نو وهو اللقاء الأول للمدرب كيكي سيتيين.

وتمكن برشلونة من اعادة الصدارة والوصول إلى النقطة 43 ليتفوق على ريال مدريد بفارق الأهداف.

إليكم أبرز أخبار برشلونة صباح الأحد:

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بوسكيتس الأفضل في العالم:

أشاد المدرب كيكي سيتيين بمستوى لاعبه سيرجي بوسكيتس واصفا اللاعب بكونه الأفضل في العالم في مركزه.

وقال سيتيين عقب تحقيق الفوز أمام غرناطة: “بوسكيتس واحدا من أفضل لاعبي العالم في مركزه، لاعب ذكي جدا دفاعيا وكذلك هجوميا”.

7 من لاماسيا:

اهتمت صحيفة موندو ديبورتيفو بمنح المدرب كيكي سيتيين 8 لاعبي من لاماسيا فرصة المشاركة في اللقاء بينما أنهى الفريق اللقاء بـ 7 لاعبين من لاماسيا.

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3 خيارات لتعويض سواريز:

وفقا لراديو كتالونيا يدرس مجلس ادارة برشلونة التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب لويس سواريز لفترة طويلة بسبب الإصابة.

النادي الكتالوني يفكر في خيارات مثل داني أولمو وكريستوف بيونتيك وبيدرو رورديغيز بينما استبعد خيار التعاقد مع باكو ألكاسير.

غرناطة لا يريد الكرة:

قال برنرد شوستر مدرب ريال مدريد السابق أن غرناطة لم يكن يريد الحصول على الكرة لذلك الاستحواذ كان مرتفع لبرشلونة في اللقاء.

برشلونة استحوذ على الكرة بنسبة بلغت 82.6%.