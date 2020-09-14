المشهد العربي

3 قاطرات توقف السير في طريق

14 سبتمبر، 2020
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المشهد العربي – إب:

قطعت ثلاث قاطرات للنقل الثقيل، اليوم الاثنين، الطريق الحيوي الرابط بين مدينة إب ومديرية العُدين.

سلكت القاطرات بحسب تصريحات مصادر محلية لـ “المشهد العربي”، الطريق في وقت الذروة.

وأكدت أن القاطرة الأولى انقلبت لتهالك الطريق، وسقطت حمولة القاطرة الثانية، لعدم الالتزام بالحمولة القانونية، فيما عجزت الثالثة عن السير بنقيل الركة بسبب قدمها وتهالكها.

ونبهت المصادر إلى توقف حركة السير على الطريق في كلا الاتجاهين، وسط استهجان المسافرين من تجاهل مليشيا الحوثي المسيطرة على المحافظة، إغلاق الطريق أمام النقل الثقيل في ساعات النهار.

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