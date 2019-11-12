صحيفة الأيام

337 ألف يورو لتأهيل مؤسسة المياه في حوطة لحج

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 17 دقيقة
0 أقل من دقيقة

الحوطة «الأيام» هشام عطيري

دشن محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، وغازي أحمد علي، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أمس الأول بمدينة الحوطة، مشروع أعادة بناء مبنى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، بتكلفة تصل إلى (337) ألف يورو، بتمويل من البنك الألماني للإنشاء والتعمير، وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية.

337 ألف يورو لتأهيل مؤسسة المياه في حوطة لحج

337 ألف يورو لتأهيل مؤسسة المياه في حوطة لحج

وخلال التدشين، أكد اللواء تركي لـ«الأيام» على الأهمية التي يكتسبها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يعد أحد الصناديق الفاعلة والنشطة بالمحافظة، وذلك من خلال التنفيذ للعديد من المشاريع الهامة، وفي العديد من المجالات الخدمية. وفي السياق ذاته أكد اللواء تركي أن إدارة الصندوق دعمت مؤسسة المياه بالآليات والمعدات الخاصة بالصرف الصحي، وذلك لاحتياجها الشديد”.

إلى ذلك، قال مدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة، عادل محمد سعيد: “إن مشروع إعادة بناء مبنى المؤسسة يشمل أيضاً بناء هنجر وغرف للحراسة، وإعادة تأهيل وترميم السور من قبل المقاول المنفذ صالح أحمد الهجيني”.

حضر التدشين وكيل المحافظة عبد الفتاح هيثم والمستشار، لوي الصبيحي ومدير مديرية الحوطة، أنيس العجيلي، وعدد من قيادات مؤسسة المياه والصندوق الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مبنى مؤسسة المياه بلحج تعرض لضربة جوية، عندما كانت عناصر من القاعدة والتنظيم تسيطر على العديد من مباني السلطة المحلية بمدينه الحوطة، في مطلع العام 2016م، منها مبنى مؤسسة المياه.

صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

مقالات ذات صلة

Photo of أسرة بردفان تطالب بالإفراج عن ابنها المسجون في الأردن

أسرة بردفان تطالب بالإفراج عن ابنها المسجون في الأردن

منذ 36 دقيقة
Photo of شرطة المهرة تنفي سحب أطقم عسكرية مقدمة من التحالف

شرطة المهرة تنفي سحب أطقم عسكرية مقدمة من التحالف

منذ 51 دقيقة
Photo of تواصل العمل في سفلتة ورصف شوارع زنجبار

تواصل العمل في سفلتة ورصف شوارع زنجبار

منذ 6 ساعات
Photo of مركز الملك سلمان يوزع 196 طن من المستلزمات والأدوية الطبية بمحافظتي تعز والحديدة

مركز الملك سلمان يوزع 196 طن من المستلزمات والأدوية الطبية بمحافظتي تعز والحديدة

منذ 8 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق