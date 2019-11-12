الحوطة «الأيام» هشام عطيري

دشن محافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، وغازي أحمد علي، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أمس الأول بمدينة الحوطة، مشروع أعادة بناء مبنى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، بتكلفة تصل إلى (337) ألف يورو، بتمويل من البنك الألماني للإنشاء والتعمير، وتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية.

337 ألف يورو لتأهيل مؤسسة المياه في حوطة لحج

وخلال التدشين، أكد اللواء تركي لـ«الأيام» على الأهمية التي يكتسبها الصندوق الاجتماعي للتنمية، والذي يعد أحد الصناديق الفاعلة والنشطة بالمحافظة، وذلك من خلال التنفيذ للعديد من المشاريع الهامة، وفي العديد من المجالات الخدمية. وفي السياق ذاته أكد اللواء تركي أن إدارة الصندوق دعمت مؤسسة المياه بالآليات والمعدات الخاصة بالصرف الصحي، وذلك لاحتياجها الشديد”.

إلى ذلك، قال مدير عام مؤسسة المياه بالمحافظة، عادل محمد سعيد: “إن مشروع إعادة بناء مبنى المؤسسة يشمل أيضاً بناء هنجر وغرف للحراسة، وإعادة تأهيل وترميم السور من قبل المقاول المنفذ صالح أحمد الهجيني”.

حضر التدشين وكيل المحافظة عبد الفتاح هيثم والمستشار، لوي الصبيحي ومدير مديرية الحوطة، أنيس العجيلي، وعدد من قيادات مؤسسة المياه والصندوق الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن مبنى مؤسسة المياه بلحج تعرض لضربة جوية، عندما كانت عناصر من القاعدة والتنظيم تسيطر على العديد من مباني السلطة المحلية بمدينه الحوطة، في مطلع العام 2016م، منها مبنى مؤسسة المياه.



