350 وفاة بإنفلونزا الخنازير ومطالبات بإعلان صنعاء منكوبة

صنعاء «الأيام» خاص

كشف مصدر في مكتب الترصد الوبائي بأمانة العاصمة عن إصابة 25 شخصاً بإنفلونزا الخنازير (H1N1) في يوم واحد فقط، وهذا ما يعده المسؤولون الصحيون مخيفاً ومرعباً، حيث أعلنت مرافق صحية خاصة حالة الطوارئ نتيجة انتشار الفيروس وسط تجاهل مليشيات الحوثي المسيطرة.

وأفاد المصدر ذاته لـ«الأيام» بوفاة 8 حالات بسبب الفيروس يوم السبت الماضي، فيما وصل عدد الوفيات منذ انتشار الوباء قبل نحو أسبوعين إلى 350 شخصاً، أي 40 % من إجمالي الحالات المرصودة، كما تم تسجيل 1038 حالة اشتباه بالوباء في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، هذا وترفض المستشفيات والمراكز الحكومية استقبال المواطنين المصابين.

وطالب الطبيب بمستشفى الثورة العام بصنعاء د. جمال عبد المغني، وزارة الصحة بإلزام المستشفيات باستقبال المصابين بالوباء وعلاجهم مجاناً أو بسعر رمزي، وبتشكيل غرفة عمليات تابعة للوزارة لاستقبال البلاغات على وجه السرعة.

كما طالب بإعلان صنعاء منطقة منكوبة كأقل تقدير والعمل مع المنظمات من أجل السيطرة على الوباء الذي انتشر بشكل مرعب، فقد استقبل إحدى المستشفيات الخاصة، أمس، 15 حالة، بينما وزارة الصحة التابعة للجماعة لم تحرك ساكناً تجاه تفشي الأوبئة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك بالتوازي مع استمرار التدمير الممنهج للقطاع الصحي من قِبل الحوثيين ونهب المساعدات الإغاثية الطبية المقدمة من المنظمات الدولية.

وأكدت مصادر خاصة أن مستشفى العلوم والتكنولوجيا التابع لحزب الإصلاح، يطلب 300 ألف ريال مقابل غرفة إنعاش لمصاب الإنفلونزا في اليوم الواحد.