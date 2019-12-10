4 أرقام من المتوقع تحطيمها في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا

أرقام من المُنتظر كسرها في الجولة السادسة من دوري الأبطال

إسلام جمال الدين

تنطلق منافسات الجولة السادسة والأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وفيما حسمت عدة أندية تأهلها بالفعل لدور الـ16، تنتظر أندية أخرى تلك الجولة لحسم عبورها للمرحلة القادمة.

ويعتبر بايرن ميونيخ هو الفريق الوحيد الذي فاز في كل من مبارياته الخامسة الماضية، إلى جانب باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ويوفنتوس ونابولي وبرشلونة هي الفرق الوحيدة التي لم تهزم في دوري أبطال أوروبا 2019-20.

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وتأهل ثلاثي بايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان إلى دور الـ 16 في الجولة الرابعة، بينما انضم 8 فرق أخرى إلى الثلاثي المؤهل في الجولة الخامسة.

قبل الجولة السادسة والأخيرة من مباريات مرحلة المجموعات ، يتنافس 16 فريقًا على الثمانية أماكن المتبقية في جولة خروج المغلوب.

دعونا نلقي نظرة على 4 معالم بارزة في الجولة 6 من دوري أبطال أوروبا 2019-20.

1- لاعبان ينافسان رقم رونالدو في دوري الأبطال.

روبرت ليفاندوفسكي (11 هدفاً)، إرلينغ براوت هالاند (9 أهداف) هما اللاعبان الوحيدان اللذان سجلوا أهدافاً في الخمسة مباريات الماضية.

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وفي حال تسجيل أي من الثنائي هدفاً أو كليهما سيعادلان رقم كريستيانو رونالدو الذي استطاع من قبل التسجيل في الستة مباريات من دور المجموعات .

2- فرصة ذهبية لتجاوز رقم رونالدو في مرحلة المجموعات:

تمكن ليفاندوفسكي من إحراز (11 هدفا) ليُعادل بذلك رقم كريستيانو رونالدو الذي استطاع تسجيل 11 هدفاً في مرحلة المجموعات خلال نسخة عام 2017-18.

في الجولة السادسة، يعد ليفاندوفسكي، إلى جانب براوت هالاند، المتنافسين الرئيسيين على تجاوز سجل رونالدو في معظم أهداف مرحلة المجموعات في أهداف دوري أبطال أوروبا.

3- صراع جديد بين ميسي ورونالدو:

يُشارك النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو رقم غريمه التقليدي النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عرش قمة “الهاتريك” في دوري أبطال أوروبا، حيث لكل سبق لكل منهما تسجيل “هاتريك” في 8 مناسبات، ويمكن لأي منهما فض الشراكة إذا تمكن من تسجيل ثلاثية جديدة خلال الجولة السادسة من دور المجموعات، حيث يسافر ميسي مع فريقه الكاتلوني إلى ميلانو من أجل مواجهة إنتر ميلان، بينما يواجه رونالدو رفقة البيانكونيري فريق باير ليفركوزن الألماني.

4- بايرن ميونيخ يستهدف رقمًا رائعًا في مرحلة المجموعات:

يعد بايرن ميونيخ الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الخامسة الأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويسعى الفريق البافاري للانضمام إلى الخماسي الذي سابقوا من قبل وحققه الفوز والعلامة الكاملة في دور المجموعات للبطولة الأكبر في القارة الأوروبية.

واستطاع ميلان الإيطالي تحقيق هذا الأمر في موسم (1992-1993) ونفس الأمر بالنسبة للعملاق الفرنسي، باريس سان جيرمان (1994-1995)، ثم سبارتاك موسكو الروسي (1995-1996)، بالإضافة إلى برشلونة (2002-03)، وريال مدريد (2011-12 و 2014-15) هي الفرق الوحيدة التي حصلت على العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا

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