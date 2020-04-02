400 مليون يورو خسائر برشلونة حال إلغاء الليجا بسبب كورونا



أعلن روبرتو بايون المحلل الاقتصادي لكرة القدم عن الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها فريق برشلونة الاسباني بسبب فيروس كورونا.



وتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا لتفشي فيروس كورونا في البلاد، وليس هناك موعد محدد لاستئناف البطولات، نفس حال باقي دول العالم ويأتي دراسة مقترحات التأجيل بعد تفشى فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم الذى انتشر فيها المرض والذى أصاب أكثر من 800 ألف شخص وتسبب في وفاة 40 ألف تقريبا ما لتحديد مواعيد جديدة لتلك المواجهات.



قدم نادى برشلونة دعما من نوع خاص ، حيث قدم لوزارة الصحة في حكومة كتالونيا، 30 ألف قناع.







وتأتي هذه الأقنعة مخصصة للاستخدام اليومي، من قبل أفراد خارج المجال الطبي ، وتم تصنيعها في الصين ووصلت بالفعل إلى مدينة برشلونة.







وأكدت صحف أسبانيا أن برشلونة مثل جميع الأندية في إسبانيا يحاول المساعدة في إيقاف الوباء بأي طريقة ممكنة، وأطلق النادي العديد من المبادرات، منذ زيادة حدة الأزمة.







وكان لاعبو برشلونة، قدموا من خلال رسائل مختلفة، بقاء المواطنين في منازلهم، كما أتاح النادي الكتالوني منشآته تحت تصرف الحكومة الكتالونية.



ومن المرجح أن تقرر رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم إلغاء المسابقات هذا الموسم، وهو القرار الذي لا يرغب برشلونة في إتخاذه.







وكشف روبرتو بايون المحلل الاقتصادي لكرة القدم في تصريحاته لإذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، عن أن برشلونة سيتكبد خسائر بقيمة 400 مليون يورو في حال إلغاء الدوري الاسباني لكرة القدم الليجا.







وأضاف المحلل الاقتصادي أيضًا أن الخسائر قد تصل إلى 225 مليون يورو إذا تم استئناف الليجا خلف الأبواب المغلقة بدون جماهير.



