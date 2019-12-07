43% يمنيون.. 77 ألفًا حاولوا التسلل للسعودية في عامين

ضبطت الحملات الميدانية المشتركة بالمملكة العربية السعودية، على مدار عامين، 4 ملايين و290 ألف مخالف لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود.

وقال مسئولو الحملة، في بيان، إن عدد المضبوطين خلال محاولات التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة، ارتفع إلى 77 ألفًا و207 أشخاص، لافتا إلى أن 43% منهم يمنيو الجنسية.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط نحو ثلاثة آلاف شخص لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأوضح أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ارتفع إلى أربعة آلاف و707 أشخاص.