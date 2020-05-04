«49» وفاة و أكثر من «3» آلاف إصابة بالحميات في عدن

│الخبر | خاص

كشف وكيل وزارة الصحة اليمنية عند أسباب ارتفاع حالات الوفاة التي شهدتها مدينة عدن خلال الأيام السابقة.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا لمجابهة كورونا ووكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي، يوم الاثنين، في مداخلة لقناة “بلقيس” الفضائية إنه تم رصد (49) حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من (3) آلاف حالة إصابة في مدينة عدن بسبب الحميات.

وأوضح الدكتور الوليدي أنه سيتم إعادة فتح جميع المستشفيات التي أغلقت أبوابها بوجه المرضى، والا ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يواصل الإغلاق.

وارتفع عدد الوفيات في مختلف مديريات عدن منذ هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدن منتصف ابريل/ نيسان الماضي.

وذكر الوليدي بانه تم التأكد من ظهور (5) حالات مصابة بفيروس كورونا في المدينة، بينها حالتا وفاة

│المصدر – الخبر