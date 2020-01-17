5 أمور نترقبها في الجولة 20 من الدوري الإسباني 2019 – 2020

سبورت 360 – تنطلق فعاليات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، بعدة مباريات قوية، أيام الجمعة والسبت والأحد من الأسبوع الجاري.

ويفتتح ليجانيس مباريات الجولة يوم الجمعة على ملعبه بمواجهة خيتافي، ويوم السبت يواجه ليفانتي نظيره ألافيس، ويستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية، ويواجه أوساسونا فريق بلد الوليد، وإيبار ضد أتلتيكو مدريد.

يوم الأحد سيشهد مواجهة مايوركا ضد فالنسيا، وريال بيتيس ضد ريال سوسيداد، وفياريال ضد إسبانيول، أتلتيك بلباو أمام سيلتا فيجو، وستختتم المباريات بمواجهة برشلونة أمام غرناطة.

وفيما يلي أبرز خمس أمور منتظرة من الجولة 20 لبطولة الدوري الإسباني

ريال مدريد يبحث خطف الصدارة وتصدير الضغط على برشلونة

ريال مدريد سيلعب مباراته في الجولة الجارية ضد إشبيلية، قبل أكثر من 24 ساعة من مباراة منافسه المباشر وغريمه التقليدي برشلونة الذي سيواجه غرناطة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف، لكن مع أفضلية تهديفية للنادي الكتالوني.

فوز ريال مدريد على إشبيلية سيرفع رصيده من النقاط إلى 43 نقطة، في صدارة الليجا منفرداً، وسيصدر الضغط لبرشلونة قبل مباراته ضد غرناطة.

ممر شرفي من إشبيلية للاعبي ريال مدريد أبطال السوبر الإسباني

أكد الحساب الرسمي لنادي إشبيلية عبر “تويتر”، قيام لاعبي فريقه بممر شرفي لتحية ريال مدريد قبل انطلاق المباراة.

ℹ️ El Sevilla FC realizará el pasillo al @realmadrid en la previa del partido del sábado por la reciente #SupercopadeEspaña conquistada por el cuadro madridista.#RealMadridSevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 15, 2020

وتعتبر هذه المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد، وتوج ببطولة كأس السوبر الإسباني، والذي أقيم بشكله الجديد للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

أتلتيكو مدريد والحفاظ على حظوظه في منافسة برشلونة وريال مدريد

يأمل الأرجنتيني دييجو سيميوني، في استعادة ثقة لاعبيه عقب الهزيمة في المباراة النهائية من بطولة كاس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد.

فوز أتلتيكو مدريد على إيبار خارج الديار، سيكون هاماً بالنسبة للفريق، خاصة مع المواجهة الصعبة لمنافسه على المركز الثالث إشبيلية الذي سيواجه ريال مدريد في نفس الجولة.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف برشلونة وريال مدريد، ويتساوى في النقاط مع إشبيلية صاحب المركز الرابع.

الظهور الأول لكيكي سيتيين مع برشلونة

ستتجه أنظار مشجعي كرة القدم بشكل عام، والدوري الإسباني بشكل خاص، تجاه ملعب “كامب نو”، يوم الأحد، ومتابعة مباراة برشلونة ضد غرناطة.

المباراة ستكون الأولى للمدرب الجديد لنادي برشلونة كيكي سيتيين، والذي تولى تدريب الفريق بشكل رسمي خلفاً لإرنستو فالفيردي، الذي أطاح به النادي بعد ضياع لقب كأس السوبر الإسباني، بالهزيمة أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور نصف النهائي.

وسيضطر كيكي سيتيين لإيجاد حل لغياب مهاجمه الأول لويس سواريز، الذي أجرى جراحة في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر.

الصراع بين ميسي وكريم بنزيما على صدارة الهدافين

يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 13 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن كريم بنزيما الذي سجل 12 هدفاً حتى الآن.

وعاد بنزيما من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن مباراتي السوبر الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وضمه زين الدين زيدان لقائمة مباراة إشبيلية.

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