 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين.. التحالف يكشف تفاصيل الهجوم الذي شنته المليشيات على المخا

كشفت القوات المشتركة وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تفاصيل الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي قبل ساعات على مواقع تابعة للحكومة الشعية وقوات التحالف في مدينة المخا بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وأعلنت القوات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، اعتراض 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين أطلقتها مليشيا الحوثي الإنقلابية على محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن “منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي (الباتريوت) تمكنت، منتصف ليلة الأحد، من اعتراض 5 صواريخ وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقها الحوثيون على مدينة المخا (غرب تعز)”.

ولم تشر قوات العمالقة إلى وقوع خسائر، في حين لم يصدر أي تعليق من الحوثيين عن ذلك.

وكانت القوات المشتركة وقوات التحالف العربي أعلنت اعتراض هجوم مزدوج بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في السادس من نوفمبر الجاري، شنته مليشيا الحوثي على مدينة المخا، وتسبب الهجوم في سقوط قتلى وجرحى وتعرض مستشفى أطباء بلا حدود لدمار جزئي.