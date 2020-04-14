صحيفة الأيام

5 كتائب عسكرية في سقطرى تنضم للانتقالي الجنوبي

14 أبريل، 2020
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أعلنت 5 كتائب عسكرية بمحافظة أرخبيل سقطرى، الثلاثاء، تمردها على الحكومة وولاءها ودعمها لـ”المجلس الانتقالي الجنوبي”.
ووفقا
لمصادر محلية، فإن “كتائب “ك3″ و”قطاع نوجد” و”الدبابات” و”الدفاع الجوي”
و”الشرطة العسكرية” التابعة لـ”اللواء أول مشاة بحري” بمحافظة سقطرى، أعلنت
انضمامها للمجلس.

من جانبه، قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي،
سالم العولقي، في منشور عبر صفحتيه على فيسبوك وتويتر: “نرحب بانضمام
الكتائب التابعة للواء أول مشاة بحري في جزيرة سقطرى إلى القوات الجنوبية،
وإعلان تأييدها للمجلس الانتقالي الجنوبي”.
ووصف العولقي الخطوة بأنها “موقف وطني مسؤول في وجه الأجندة المشبوهة التي تستهدف الجزيرة”.

وجاءت
هذه الانضمامات عقب أيام من التوتر الذي شهده أرخبيل سقطرى بين قوات
الانتقالي وقوات عسكرية أخرى تابعة للمحافظ رمزي محروس الذي يتهمه
الانتقالي بموالاته لجماعة الإخوان.
كما جاء ذلك عقب يومين من شن قوات عسكرية تابعة لمحروس عملية انتهت بسيطرتهم على مقر القوات الخاصة في الجزيرة.

وتعرض نائب رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى ناظم قبلان قبل أيام لمحاولة اغتيال، عقب تعرض سيارته الخاصة لوابل من الرصاص.
ويوم الأحد، أصدر رئيس المجلس الانتقالي قرارا بتكليف قبلان بمهام رئيس المجلس في الأرخبيل وهو مالاقى ترحيبا واسعا.

ودعا
المجلس الانتقالي في الأرخبيل قيادة التحالف العربي، للتدخل وإيقاف
التوترات والاستفزازات التي تنفذها قوات المحافظ، في إطار تكثيف الجهود
لمجابهة جائحة كورونا.​

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