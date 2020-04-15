كريتر سكاي

50 ألف إصابة بالثلاسيميا في اليمن

15 أبريل، 2020
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كريتر سكاي – خاص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، إصابة 50 ألف حالة بمرض الثلاسيميا في اليمن.

 

 

 

وأوضحت المنظمة في تقرير لها، أن اليمن يشهد تسجيل 700 حالة جديدة بمرض الدم الوراثي “الثلاسيميا” كل عام.

 

 

 

وأكدت المنظمة أن اليمن سجل 50 ألف حالة إصابة بمرض الثلاسيميا في ظل تدهور كبير في القطاع الصحي وصعوبة الحصول على العلاج.

 

 

 

والثلاسيميا اضطراب وراثي في خلايا الدم الحمراء يتسبب في نقص الهيموجلوبين وقلة عددها في الجسم عن المعدل الطبيعي، ما يعيق عملية نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم.

 

 

 

وأشار تقرير المنظمة إلى انتشار نحو 1991موقعاً للمراقبة النشطة التي تعمل على الكشف عن 28 من الأمراض المسببة للاعتلال الشديد في اليمن والتبليغ عنها إلكترونياً، منها الكوليرا وحمى الضنك والحمى النزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي والشلل الحاد.

 

 

 

ويشهد اليمن تدهوراً حاداً في القطاع الصحي بسبب الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام بين قوات الحكومة المدعومة من قبل التحالف العربي وجماعة الحوثي التي تدعمها إيران.

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