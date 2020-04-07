5000 سلة غذائية للنازحين والمستضيفين في 4 مديريات بلحج

التقى صباح اليوم نائب محافظ لحج عوض بن عوض الصلاحي .بمنسق مؤسسة حاتم بانافع نادر القطيبي لمناقشة آلية توزيع 5000 سلة غذائية مقدمة للأسر المضيفة والنازحين في 4 مديريات هي الحوطة وتبن وكرش والمسيمير .وحضر اللقاء وكيل محافظة لحج صلاح الداؤودي .

ورحب نائب المحافظ بمنسق المؤسسة .مشيدا بالدور الذي تقوم به في تنفيذ المشاريع الخيرية بالمحافظة والجهود المبذولة في دعم ومساندة المحافظة .في ظل الأوضاع المتردية الذي يعاني منها المواطنين .

موضحا بأن نسبة الفقر في الحوطة وتبن وصلت إلى 80 بالمائة من الأهالي يعيشون تحت مستوى خط الفقر وان ظروف الحرب وانتشار الأمراض والأوبئة قد ارهقتهم وأصبحوا غير قادرين على تحمل المزيد من أعباء الحياة .

وقال : نحن بحاجة إلى مواجهة الجائحة وامكانياتنا صفر .لهذا نحن بحاجة إلى دعم ومساندة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في مواجهة هذا الفيروس الذي تواجهه دول كبرى برغم إمكانياتها وثرواتها إلا انها تعاني من منه حتى الان .وقد تكرم محافظ المحافظة بتقديم دعم أولي ب10 مليون ريال لتوفير بعض الاحتياجات الطارئة بهذا الغرض .

من جانبه أعرب منسق مؤسسة ابو حاتم عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة على روح التعاون وتذليل الصعوبات والتنسيق في كيفية الاستفادة من هذه المشاريع الخيرية الذي تعود بالنفع على أبناء المحافظة .